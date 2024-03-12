稱與宗慶後為師友 鍾睒睒：詆毀非樂見

流言從鍾轉向農夫山泉

有博主稱曾為娃哈哈代理的鍾「忘恩負義」，自立門戶後對娃哈哈使用不道德競爭手段，討論隨後逐漸發酵，攻擊重點從針對鍾的品德轉向農夫山泉「不愛國」，網上開始流傳「鍾睒睒兒子已入美籍」，「茶π」的「茶」有神社輪廓、「π」形似鳥居，「東方樹葉」印有淺草寺五重塔，更有甚者稱農夫山泉的紅色樽蓋象徵日本國旗的紅日，樽裝水的外包裝是日本富士山等，進而衍生「不愛國」、「媚日」等指摘。

股價重挫 鍾卸任子公司法人

鍾睒睒5日發文澄清與宗慶後互為正常的競爭對手，關係亦師亦友，更指宗慶後生前痛恨網絡暴力，今次網絡借其離世對農夫山泉的詆毀絕非宗所樂見。農夫山泉亦否認網上流言，稱包裝設計為中國寺廟形象，仍未能阻止農夫山泉股價連日下跌，從2月29日的44.4元挫至昨日收市的42元。

據《南方都市報》昨報道，連日遭到眾多小粉紅強烈攻擊的農夫山泉董事長鍾睒睒，昨被發現卸任農夫山泉旗下2家子公司的法定代表人職務。至於卸任原因是否與他個人及公司連遭強烈攻擊有關，目前無法證實。