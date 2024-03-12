明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

稱與宗慶後為師友 鍾睒睒：詆毀非樂見

【明報專訊】農夫山泉日前陷入輿論漩渦。娃哈哈創始人宗慶後2月25日離世，內地不少民衆悼念，相關話題焦點卻意外移向其競爭對手、內地另一飲料品牌農夫山泉及其創始人鍾睒睒。

流言從鍾轉向農夫山泉

有博主稱曾為娃哈哈代理的鍾「忘恩負義」，自立門戶後對娃哈哈使用不道德競爭手段，討論隨後逐漸發酵，攻擊重點從針對鍾的品德轉向農夫山泉「不愛國」，網上開始流傳「鍾睒睒兒子已入美籍」，「茶π」的「茶」有神社輪廓、「π」形似鳥居，「東方樹葉」印有淺草寺五重塔，更有甚者稱農夫山泉的紅色樽蓋象徵日本國旗的紅日，樽裝水的外包裝是日本富士山等，進而衍生「不愛國」、「媚日」等指摘。

股價重挫 鍾卸任子公司法人

鍾睒睒5日發文澄清與宗慶後互為正常的競爭對手，關係亦師亦友，更指宗慶後生前痛恨網絡暴力，今次網絡借其離世對農夫山泉的詆毀絕非宗所樂見。農夫山泉亦否認網上流言，稱包裝設計為中國寺廟形象，仍未能阻止農夫山泉股價連日下跌，從2月29日的44.4元挫至昨日收市的42元。

據《南方都市報》昨報道，連日遭到眾多小粉紅強烈攻擊的農夫山泉董事長鍾睒睒，昨被發現卸任農夫山泉旗下2家子公司的法定代表人職務。至於卸任原因是否與他個人及公司連遭強烈攻擊有關，目前無法證實。

相關字詞﹕媚日 愛國 鍾睒睒 宗慶後 農夫山泉

上 / 下一篇新聞