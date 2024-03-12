農夫山泉陷媚日爭議 常州兩便利店停售 江蘇7-11回應：個人行為不代表總部立場

綜合內地媒體報道，一則落款為「711星光店、711萊蒙店」的公告自上周五（1日）起在網絡熱傳，稱「本店從即日起停售農夫山泉所有相關產品，店內可售來自所有國家的產品，但不會售賣中國企業媚日行為的產品」。發布公告的兩間7-11便利店均位於江蘇常州市鐘樓區，其工作人員向「第一財經」表示情况屬實，惟江蘇7-11昨稱此舉系常州兩門店員工個人行為，不代表公司總部立場。據公開資料顯示，江蘇7-11由柒一拾壹授權金鷹商貿經營，前者為7-11母公司伊藤洋華堂在華成立的合資企業。

事件的起因是內地最大食品飲料生產企業之一杭州娃哈哈創辦人宗慶後逝世後，農夫山泉創始人鍾睒睒被指「忘恩負義」（另見稿）。隨後，農夫山泉又被指包裝設計含有日本元素陷「媚日」和「辱華」爭議，在內地網絡遭杯葛。

掀愛國熱潮 莫言清華遭圍攻

在本輪內地網絡「愛國」熱潮中，除了農夫山泉還有其他人成了攻擊對象。網民「說真話的毛星火」指諾貝爾文學獎得主莫言的作品美化侵華日軍、醜化八路軍，侮辱「偉人毛主席」，涉嫌違反《英雄烈士保護法》，要求莫言向中國人民道歉及賠償每人1元、共15億元人民幣名譽損失費，又將為莫言辯護的《環球時報》前總編輯胡錫進告上法庭。著名學府清華大學也遭圍攻，理由是美國政府制裁「國防七子」等內地高校，卻不包括清華。

黨媒發文斥有人藉愛國扣帽子

中共浙江省委宣傳部5日發文《愛國情懷豈能這樣消費》，抨擊部分網絡博主打着「愛國」旗號博人眼球、賺取流量，把「愛國」當作生財之道。文章批評「碰瓷式」惡意舉報是一些人藉「愛國」名義，對他人的正常行為作惡意聯想和政治化解讀，把正常事物指摘為「崇洋媚外」、上綱上線，令專家噤若寒蟬，企業如履薄冰，恐懼被扣上「不愛國」的大帽子。

文章點名短片博主「戰馬行動」早前舉報南京商家招貼畫是「旭日旗」乃破壞正常經濟秩序，擾亂社會生活。文章最後呼籲讀者理性愛國，踏實工作為社會做貢獻就是最實在的愛國。

新浪微博站方8日發文表示，已對一批惡意造謠或攻擊詆毀民營企業、企業家的用戶禁言。內地官方近來多次強調要為民營企業和外資提供良好的營商環境，不斷推出措施試圖增強民營企業家和外資信心。國務院總理李強在發表《政府工作報告》時表示，「大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益」。