採訪手記：會期縮日程密 採訪陷「選擇困難」

會期縮短，兩會採訪活動大致保持不變。除沒有了總理記者會，外長會、開放團組會議、主題記者會、部長通道等仍如常進行。

其變化何在？日程更緊密，有時記者需一天跑兩場甚至多場會議。比如人大預備會議和政協開幕會，放在同一天上下午舉行；有時同天有近10個不同代表團開放會，令記者陷入「選擇困難」，感嘆分身乏術。

西方媒體減 帶路國非洲增

對代表及委員來說，以往各一天的「休息日」也不再有，甚至除了白天，還有晚上議程：如上周四（7日），下午小組會後，人大憲法和法律委員會要「連夜」審議《國務院組織法》修訂草案，提出修改稿。

另一變化是，從外媒記者所在的媒體機構看，西方媒體身影變少，「一帶一路」國家、非洲媒體身影變多，並在大會上獲提問機會。王毅外長記者會上，日本和英法德等西方媒體記者均未提問，惟美國彭博社獲准提問中美關係。有外媒表示，過往慣例交由他們提問的話題，今年未能獲得提問機會。

在會後，外媒記者成為內媒記者爭相訪問對象，大小會場總有幾個外國記者變成受訪者，「外媒關注什麼、對中國有何印象」成共同主題。而王毅點名的跳「科目三」伊拉克籍記者方浩明，更成「頂流」網紅，接連上央媒節目。

明報記者

（2024全國兩會）