主席台觀察：最高檢贊成率高 應勇張軍帶笑握手

到了宣讀檢察院報告表決結果，應勇和坐在旁邊的胡春華均望向其右邊的大屏幕。大會屏幕上顯示應勇的最高檢報告有2864票贊成、27票反對、9票棄權。

當時，胡春華向應勇說了兩句話，胡旁邊的全國政協副主席沈躍躍也加入對話，3人都帶笑容。直到宣布「通過」一刻，張軍與應勇交談，兩人握手並點頭，似是對成績滿意。全場隨即響起掌聲，胡春華再次對應勇說話，似在表示祝賀。張軍、應勇其後不時交談，表情輕鬆許多。

數據顯示，近10年「兩高」報告通過率呈上升趨勢。這也是最高檢察院連續6年的贊成率高過最高法院。

昨日大會議程只有表決，大部分都在10多秒內投完。不過就《國務院組織法》（修訂草案）表決時，大會提了3次「請投票表決」，未知是否因有代表遲遲未投票。大會公布該法以2883票贊成、8票反對、9票棄權，通過表決。

習向何厚鏵揮手淺談

各項決議通過後，全國人大委員長趙樂際發表講話並宣布散會。離場期間，習近平經過全國政協副主席何厚鏵的位置，向他揮手並說兩句話，何傾前傾聽，微笑點頭。另外，兩會早期缺席的軍委委員苗華，昨也出現主席台上。

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）