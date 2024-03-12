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主席台觀察：最高檢贊成率高 應勇張軍帶笑握手

【明報專訊】全國人大閉幕會昨表決7項草案，每年「兩高」報告得票率一向偏低，等待投票結果時，最高法院院長張軍一直看着桌上文件，沒有抬頭。到大會介紹最高檢報告時，檢察長應勇除了一次扶眼鏡，同樣坐得紋絲不動，反觀旁邊全國政協副主席胡春華既喝茶，又整理文件，對比鮮明。

到了宣讀檢察院報告表決結果，應勇和坐在旁邊的胡春華均望向其右邊的大屏幕。大會屏幕上顯示應勇的最高檢報告有2864票贊成、27票反對、9票棄權。

當時，胡春華向應勇說了兩句話，胡旁邊的全國政協副主席沈躍躍也加入對話，3人都帶笑容。直到宣布「通過」一刻，張軍與應勇交談，兩人握手並點頭，似是對成績滿意。全場隨即響起掌聲，胡春華再次對應勇說話，似在表示祝賀。張軍、應勇其後不時交談，表情輕鬆許多。

數據顯示，近10年「兩高」報告通過率呈上升趨勢。這也是最高檢察院連續6年的贊成率高過最高法院。

昨日大會議程只有表決，大部分都在10多秒內投完。不過就《國務院組織法》（修訂草案）表決時，大會提了3次「請投票表決」，未知是否因有代表遲遲未投票。大會公布該法以2883票贊成、8票反對、9票棄權，通過表決。

習向何厚鏵揮手淺談

各項決議通過後，全國人大委員長趙樂際發表講話並宣布散會。離場期間，習近平經過全國政協副主席何厚鏵的位置，向他揮手並說兩句話，何傾前傾聽，微笑點頭。另外，兩會早期缺席的軍委委員苗華，昨也出現主席台上。

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）

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