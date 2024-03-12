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國務院法修例通過 逾40年首次

【明報專訊】第十四屆全國人民代表大會第二次會議昨在北京人民大會堂閉幕。大會批准《政府工作報告》、全國人大常委會工作報告等，並通過新修訂《國務院組織法》，國家主席習近平簽署第21號主席令，予以公布。

海外指逆「黨政分開」改革

大會昨以2883票贊成、8票反對、9票棄權通過實施40多年來首次修訂《國務院組織法》，20條修訂內容主要包括增加國務院性質地位規定、訂明國務院工作的指導思想、完善國務院職權表述等。海外輿論此前認為，修法目的是「矮化國務院和總理職能」，使其變成「中共中央總書記的秘書處和管家」，推翻改革開放以來嘗試「黨政分開」的改革思維等。

全國人大常委會委員長趙樂際昨在閉幕會發表講話則指出，這次人大會議凝聚共識，確定任務，堅定信心，大會成果充分體現黨的主張和人民意志統一。

另外，大會以2895票贊成、2票反對、3票棄權，通過總理李強《政府工作報告》。決議指出，會議充分肯定國務院過去一年工作，同意報告提出的2024年經濟社會發展總體要求、政策取向和工作任務，決定批准該報告。

一系列報告中，兩高工作報告支持度依然較低（最高法院44票反對、22票棄權，最高檢察院27票反對、9票棄權），但最高法院97.72%、最高檢察院報告98.76%的贊成率，仍創兩高歷史新高。

（2024全國兩會）

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