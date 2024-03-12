NGO倡准領境外獎金 兩會無回音 綠發會指悖改革開放促釋法 專家：不違國安應撤限

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（下稱綠發會）全國兩會前建議，由全國人大法工委出台立法解釋，訂明境內民間組織及團體接受境外NGO的獎勵資金不受《境外非政府組織境內活動管理法》（下稱《境外NGO法》）規限，「否則就是關閉大門、自縛手腳，與改革開放的基本國策背道而馳」。

《境外NGO法》2017年實施後，境外NGO資金被國內執法部門視為「洪水猛獸」。綠發會提到，有組織因接受境外NGO獎勵，被公安部門以《境外NGO法》沒收有關款項。

綠發會稱資金用途自主

《境外NGO法》規定境內任何單位和個人不得接受境外NGO委託、資助、代理，或變相代理境外NGO在中國境內活動。但綠發會認為，該法並不禁止接受境外NGO單純的物質獎勵，而且該類資金的境內用途，完全由接受方自行決定（參照諾貝爾獎獎金），體現接受方的「意志」。

上月邀人代政協交流 16萬人次參加

綠發會上月舉辦「2024兩會議/ 提案建議交流會」，邀請多名全國人大代表和全國政協委員參加，線上參與人數達15.7萬人次。綠發會指出，應借助《慈善法》修例將於9月實施的契機，出台立法解釋，以響應該法新增「國家鼓勵開展慈善國際交流與合作」條文，更好與境外NGO合作，「發揮慈善民心相通的功能，講好中國故事」。

清華大學法學院教授余凌雲對本報表示，中央表示要改革開放，加強國際合作，既然要開放要合作，只要不違反國家安全規定，就要倡導。他稱，類似綠發會的公益組織，資金需靠國際贊助，不違反公共安全，沒有危害，反有利公益，不應限制。他強調國內組織舉辦活動時，只要遵守法律規定，做好備案、登記就無問題。

余凌雲是內地知名行政法專家，曾在中國人民公安大學擔任教職9年，也曾在最高檢、最高法「掛職」臨時出任公益訴訟檢察廳副廳長、行政庭副庭長。有意見認為可審批境外NGO獎金，余凌雲不以為然，反問「現在講依法治國，審批的依據在什麼地方呢？」

綠發會是已故開國上將呂正操等人發起，1985年創立，目前由中國科協主管，屬擁有公募資格的慈善組織，現任理事長謝伯陽是國務院參事。

國務院總理李強上周二（5日）在全國人大會議開幕會強調，要以更大決心和力度深化改革開放，其《政府工作報告》亦大篇幅介紹如何「擴大高水平對外開放，促進互利共贏」。不過，綠發會發出的「英雄帖」，直到兩會落幕，沒有一名全國人大代表或政協委員接下委託，宣告落空。

明報記者 北京直擊

（2024全國兩會）

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