港澳代表委員：提案圍繞融入灣區 受邀回港宣兩會精神

全國政協委員唐英年表示，今年兩會他提了幾個提案，都圍繞粵港澳大灣區發展，圍繞香港怎麼能更好融入國家發展大局。全國人大代表林順潮稱，香港要把握大灣區發展機遇，希望整個灣區的醫療最後能一體化。

全國政協常委林建岳希望，推動建立「大灣區自貿合作區」，消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。另一名委員蔡冠深亦認為，應該將創新科技、創新模式與大灣區結合。

全國政協委員、澳門特區市政署副主席柯嵐昨在全國政協會議「委員通道」接受集體採訪時表示，經過5年多的建設，如今粵港澳大灣區「通關更順了，人心更近了，工作也更有幹勁了」。她說，檢驗檢疫的合作表面上是技術合作，背後其實是大灣區「一國兩制」3個關稅區制度融合和規則銜接發展的縮影。

全國政協委員姚珏受訪時則表示，支持香港特區準備舉辦大灣區青年藝術節，同時建議不能和國際上其他藝術節雷同，要突顯自己的特色，才能向世界講好中國故事。

（2024全國兩會）