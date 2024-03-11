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港澳代表委員：提案圍繞融入灣區 受邀回港宣兩會精神

【明報專訊】中央電視台昨報道，來自香港特區的全國人大代表和全國政協委員表示，將向香港社會各界分享全國兩會精神，積極推動香港更好融入國家發展大局。其中，全國人大代表、民建聯執委黃冰芬透露已經受邀請，將去參加多場兩會精神分享活動，向香港社會各界介紹兩會精神。

全國政協委員唐英年表示，今年兩會他提了幾個提案，都圍繞粵港澳大灣區發展，圍繞香港怎麼能更好融入國家發展大局。全國人大代表林順潮稱，香港要把握大灣區發展機遇，希望整個灣區的醫療最後能一體化。

全國政協常委林建岳希望，推動建立「大灣區自貿合作區」，消除粵港澳三地投資和貿易壁壘。另一名委員蔡冠深亦認為，應該將創新科技、創新模式與大灣區結合。

全國政協委員、澳門特區市政署副主席柯嵐昨在全國政協會議「委員通道」接受集體採訪時表示，經過5年多的建設，如今粵港澳大灣區「通關更順了，人心更近了，工作也更有幹勁了」。她說，檢驗檢疫的合作表面上是技術合作，背後其實是大灣區「一國兩制」3個關稅區制度融合和規則銜接發展的縮影。

全國政協委員姚珏受訪時則表示，支持香港特區準備舉辦大灣區青年藝術節，同時建議不能和國際上其他藝術節雷同，要突顯自己的特色，才能向世界講好中國故事。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕中國故事 大灣區 政協委員 兩會

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