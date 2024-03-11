明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

採訪手記：採訪任務未達標 媒體圍堵「宇宙最強」

【明報專訊】昨日全國政協會議舉行閉幕會，對比之前幾次全體會議，政協委員們入座時間有些遲。無論是南部戰區副司令周利，還是演員馮遠征，面對各類媒體的圍追堵截，都未回答任何提問。難得國台辦副主任陳元豐被「捉到」，他以一句「今天不講了」婉拒。未達到採訪任務的各家媒體，都鉚足了勁想捉人「講話」。

人大今閉幕 扑咪最後機會

武打明星甄子丹通過安檢前，眼尖的記者們已迅速圍了上去，不到幾秒已有十幾家媒體將他層層包圍。回答了數個問題後，記者還沒有散開的意思，最後「宇宙最強」甄子丹需要大會堂工作人員救駕，從人群中把他「救走」。看來大家還要繼續努力，今天的全國人大閉幕會是最後一個「扑咪」機會。

在兩會，盯實代表委員是記者的工作，不過各地隨團媒體也喜歡找境外記者採訪。昨日，成都媒體就準備了一段成都宣傳片和幾款大號明信片，上面有印有火鍋、熊貓等，讓記者幫忙拍片，為當地文旅「打CALL」點讚。可見成都在文旅外宣做足工夫。

昨日開放的四川團，服務可能最「國際化」，不僅派發的代表名單有中英文版本，宣傳資料也多以英文為主。會後，現場外媒還能聯繫翻譯人員提供服務，這也是開放團裏少有的。

四川代表團開放時還一如以往準備了多款紀念品，包括熊貓鎖匙扣、熊貓造型公仔、熊貓環保袋等，先到先得，到散場也已派完。雲南省委書記王寧昨日也說，當天採訪雲南團組的記者，之後再去雲南可以聯繫宣傳部，免費提供採訪支持。

明報記者

（2024全國兩會）

相關字詞﹕明報 兩會 手記

上 / 下一篇新聞