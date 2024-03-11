採訪手記：採訪任務未達標 媒體圍堵「宇宙最強」

人大今閉幕 扑咪最後機會

武打明星甄子丹通過安檢前，眼尖的記者們已迅速圍了上去，不到幾秒已有十幾家媒體將他層層包圍。回答了數個問題後，記者還沒有散開的意思，最後「宇宙最強」甄子丹需要大會堂工作人員救駕，從人群中把他「救走」。看來大家還要繼續努力，今天的全國人大閉幕會是最後一個「扑咪」機會。

在兩會，盯實代表委員是記者的工作，不過各地隨團媒體也喜歡找境外記者採訪。昨日，成都媒體就準備了一段成都宣傳片和幾款大號明信片，上面有印有火鍋、熊貓等，讓記者幫忙拍片，為當地文旅「打CALL」點讚。可見成都在文旅外宣做足工夫。

昨日開放的四川團，服務可能最「國際化」，不僅派發的代表名單有中英文版本，宣傳資料也多以英文為主。會後，現場外媒還能聯繫翻譯人員提供服務，這也是開放團裏少有的。

四川代表團開放時還一如以往準備了多款紀念品，包括熊貓鎖匙扣、熊貓造型公仔、熊貓環保袋等，先到先得，到散場也已派完。雲南省委書記王寧昨日也說，當天採訪雲南團組的記者，之後再去雲南可以聯繫宣傳部，免費提供採訪支持。

明報記者

（2024全國兩會）