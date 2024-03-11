主席台觀察：馬興瑞尹力並肩坐 何超瓊散會忙打卡

會議開始前5分鐘，主席台除了前兩排的政協正副主席及領導人坐席，大部分都已就座。惟全國人大常委會秘書長劉奇，一人坐在左二方區的第一排，顯得形單影隻。

大會半小時完場 習與人零交談

新疆書記馬興瑞列席「領導同志」座位，和同一時期進入政治局的北京書記尹力並肩，兩名山東同鄉的座位，也略比其他人挨得近些。昨日大會僅半小時完場，除表決前幾日已討論和審議的幾份報告外，無其他事項。會後，馬興瑞離場前笑與他人揮手問候。

國家主席習近平全程未有翻閱擺在台前的報告，亦未和任何人交談，僅鼓掌和在大會結束全體起立時唱國歌。

港澳代表委員散會後喜愛打卡、打招呼。今次閉幕會後，澳區全國政協常委、全國工商聯副主席何超瓊，留在主席台讓大會攝影師幫忙拍攝了多張相片。港區全國政協常委、遠東發展執行董事邱達昌，則在會議結束後起身站於座位旁的走道，笑着和退場者揮手打招呼。

聞「港人治港」 梁振英啟畫線模式

坐在第一排，位於台盟中央主席蘇輝、西藏政協主席帕巴拉·格列朗杰中間的梁振英，原本亦端坐枱前，聽到政協決議「港人治港」後，隨即開啟畫線模式，接下來的時間不斷在報告上描出重點。

明報記者 劉曉宇

（2024全國兩會）