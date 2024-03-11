政協閉幕 王滬寧首工作報告政治決議全票過 王：團結一切愛國力量推進統一

閉幕會上，國家主席習近平等黨和國家領導人出席。王滬寧簡短致辭後，大會先後全票通過政協常委會工作報告、提案工作情况報告及政治決議，並鼓掌通過了提案審查情况的報告。

王滬寧在閉幕致辭中表示，全體委員高度評價過去一年以習近平為核心的中共中央團結帶領全黨全國各族人民頑強拼搏、勇毅前行，圓滿實現經濟社會發展主要預期目標，引領「中國號」巨輪劈波斬浪、奮勇前進。

王滬寧指出，今年是中華人民共和國成立75周年，接下來第一要提高政治站位，團結引導參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士堅定不移聽黨話、跟黨走。第二要聚焦重點任務，以高質量建言助推「中國式現代化」。

第三，要堅持大團結大聯合，為推進中國式現代化廣泛凝心聚力，人民政協要自覺促進中華兒女大團結，調動一切可以調動的積極因素，團結一切可以團結的力量；要加強思想政治引領和講好中國故事，助力營造良好外部環境。上午9時36分，王滬寧宣布會議閉幕。

大會通過的政治決議指出，廣大政協委員要認真學習貫徹堅持新時代中國共產黨解決台灣問題的總體方略，團結一切可以團結的愛國力量，深化兩岸各領域融合發展，共同推進祖國和平統一進程。

去年涉台僅一句

第二次未提「九二共識」

去年全國政協大會的政治決議涉台內容僅有一句，即「推進祖國統一」。2022年政治決議提到，「要堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑」。2021年是「堅持一個中國原則和『九二共識』，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」。

堅定貫徹「一國兩制」港人治港

今年的決議還指出，要發揮新型政黨制度優勢，鑄牢中華民族共同體意識，堅持宗教中國化方向，加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士聯繫，全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳、高度自治方針，促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係、海內外同胞關係和諧，「鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線」。

此外，王滬寧在講話中還提到，「只有毫不動搖堅持中國共產黨領導，中國式現代化才能前景光明、繁榮興盛」。

十四屆全國人大二次會議將於今天閉幕，標誌着2024全國兩會落下帷幕。隨後，各地包括港澳將宣講兩會精神。

明報記者 北京直擊

（2024全國兩會）

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