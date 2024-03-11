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吸中外年輕客 成都推民俗活動撐街頭藝術

【明報專訊】全國人大代表、四川省成都市長王鳳朝昨表示，成都推出看大熊貓、訪古蹟、品美食等旅遊線路，打造更多中外年輕人喜聞樂見的打卡地。今年還將恢復川劇變臉秀、都江堰「放水節」等民俗活動，支持舉辦街頭藝術表演吸客；三星堆亦將爭取今年「上新」。

新文物出土 三星堆爭今年「上新」

作為旅遊大省，四川團談及關於提升外國旅客來華措施。王鳳朝表示，成都將提升交通便利水平，進一步加密洲際航線和航班頻次，「讓大家隨時到成都來一場『說走就走』的旅行」。

他表示，成都依託大熊貓、古蜀文化、都江堰等文旅名片，今年還將舉辦包括羽毛球「湯尤盃」等20多個國際體育賽事。在提高支付便利度方面，他提到，成都將積極增加貨幣兌換點，推動更多商戶開通外卡POS機。鼓勵更多大型商場、老字號、特色商店開展離境退稅業務，今年將新增離境退稅「即買即退」門店逾百間。

昨晨全國人大四川代表團開放採訪，由省委書記王曉暉主持。四川省文物考古研究院舊石器考古研究所所長鄭喆軒透露，去年三星堆考古工作的一項重要發現是玉石器的作坊區。他同時表示，三星堆的文物修復和研究正同步推進，「正加快研究，努力爭取及時上新」。今年兩會，四川代表團提出了其中一個全團建議，即「加快推進三星堆-金沙遺址聯合申報世界文化遺產的建議」。

（2024全國兩會）

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