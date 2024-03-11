盼增農業產值 滇研本地精加工 咖啡豆經烘焙升值20倍 現逾半留雲南加工

走綠色發展路 「帶污染的錢不要」

雲南省委書記王寧表示，雲南尚處欠發達地位，但在發展同時也在提高「新質生產力」，走生態綠色高質量發展之路，「我們的指導思想是，帶污染的錢再多我們也不要，帶污染的項目再大也不要」。

「高原特色農業、農產品是雲南的農業芯片。」王寧稱去年全省農業總產值2.5萬億（人民幣，下同），天然橡膠、咖啡、中藥材等種植面積、種植產量位居全國第一。

王寧說，全國咖啡生產量有95%來自雲南，雲南小粒咖啡在國內外都有很好的聲譽。兩年前，雲南只賣咖啡原豆，每斤價格20至30元，經銷商買走拿到外省加工烘焙，價值就提升了10至20倍。「後來我們大力發展咖啡的深加工、精加工，由開始的加工率不到16%，現在提升到54%，也就是咖啡的附加值收益都留在了雲南，留在了咖農的手上。」

境外設15律所分支 佈局帶路沿線國法律服務

外界關注雲南與東南亞的交流互動。雲南省高級法院院長張應傑發言時提到，過去一年雲南法院系統打擊電信網絡詐騙等跨境違法犯罪取得重大戰果；在境外設立15個律師事務所分支機構，初步形成「一帶一路」沿線主要國家海外法律服務站站點佈局。

省長王予波也表示，中老鐵路輻射12個「一帶一路」國家，全線每月運送旅客180多萬人次，截至今年2月底，中老鐵路已發送旅客2900多萬人次，運輸貨物3300多萬噸。在剛過去的8天農曆新年假期，中老鐵路發送旅客71.68萬人次，跨境旅客上座率達95%。

雲南擁有4060公里邊境線，與越南、老撾、緬甸接壤。中老昆萬鐵路2021年12月通車營運，2023年4月開行跨境客運列車。雲南官方資料顯示，2023年雲南全省接待國內外遊客超10億人次，旅遊總收入達1.4萬億，創歷史新高。

（2024全國兩會）

明報記者