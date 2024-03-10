金庸百年誕辰 浙江故里展手稿真迹

著名作家、明報創辦人金庸（原名查良鏞）1924年3月10日出生於浙江海寧縣（今嘉興市海寧市），今年是其百年誕辰，當地展開「金庸故里 『醉』美江湖」系列活動。位於海寧市康橋1924中絲文創園的金庸百年紀念展今日開幕，觀衆可免費預約入場。

在袁花鎮金庸故居前廣場，今晚則有金庸誕辰主題晚會。「金庸誕辰100周年文化交流大會」明天（11日）下午在嘉興市南湖發布廳召開。金庸主題學術交流會12日上午舉行，下午則有金庸故居開放儀式暨「在海寧讀金庸分享會」。紀錄片《查良鏞》也將在系列活動期間首映。

海寧市委書記徐明良2月29日稱紀念活動重點是一場特展（金庸百年紀念展）、2大文化地標（金庸故居、金庸書院）、3條遊覽綫路，亦將出版金庸相關書籍，邀請海內外專家學者研究討論，全球徵集金庸相關檔案資料，舉辦武術招式挑戰賽，發表查氏家族相關報道。

前《明報月刊》總編輯、香港作家聯會會長潘耀明指出，金庸等作家將武俠小說提升到了一個新階段，他們的作品情節生動亦展現中國文化底蘊。

（海寧發布/中通社）