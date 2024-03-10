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採訪手記：記者金廈喊破嗓 代表聞聲二鞠躬

【明報專訊】按照事先發布會程，昨日台灣代表團現場共安排6個答問，由於提問媒體眾多，最後實際回答了8條問題，不過幾乎都是具有大陸官方背景的媒體，唯一獲提問台媒為《聯合報》。

記者連日觀察人大開放團，新聞官通常按「X排第X穿XX色衣服」點名提問者，不過昨日或因現場爆滿，許多記者站在媒體區圍封線前，新聞官索性直接以媒體機構點名，「下面請來自XXX的記者提問」，令提問環節的安排意味不言自明，現場記者亦有小小嘩然。

全場8問7官媒 新聞官點機構名

回答至最後一個問題時，媒體區蠢蠢欲動，記者紛紛手持咪牌、機器，移位至靠左側門代表們的退場通道前。不過礙於圍封線，記者仍與通道有一定距離。代表團長鄭建閩首個離場，「代表！」、「代表請問......」、「代表請問金廈水域事件……」的喊聲此起彼伏，大家以不同方式關切同一個問題——至今未有解決之道的金門覆艇事件。本報記者也不甘示弱，喊破嗓子希望能「叫停」一個代表。

結果代表們均笑容滿面地和記者揮手致意，陳雲英一度停下腳步，向記者群先揮了揮手，然後鞠了一躬，似還覺得不夠，又再次鞠躬，這才離場。最後「落單」的遼寧省台聯會長周琪，顯然被記者們的喊聲嚇了一跳。

行家走到筆者身邊讚嘆地說：「剛剛喊得好大聲啊。」記者則回應對方一個苦笑，「還不是沒有人理我」。一旁的工作人員則笑逐顏開，互相感嘆：「終於結束了！比想像中順利。」

明報記者 劉曉宇

（2024全國兩會）

相關字詞﹕2024兩會 手記 台灣團

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