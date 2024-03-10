人代倡避戰禍台少年赴閩教育免費 江蘇台聯：台胞對陸認知偏激 最礙統一

明報記者 劉曉宇

昨日的團組會議在北京人民大會堂一樓的「台灣廳」舉行，會後多名代表圍繞兩岸議題答問。由於現場媒體眾多，原定上午9時的會議提前在8點45分開始。陳雲英會上重申，1月的台灣大選是地區選舉，「在我們看來不代表主流民意」，台灣選後走向三黨共治，「社會在弱化，分離主義的活動非常猖獗」。陳稱經過煽情的選舉造勢動員和「去中國化教育」，每年增多幾十萬人加深自己不是中國人的認知，她評價「台胞不認同自己是中國人是個悲劇」。

稱每年增幾十萬「不認同是中國人」屬悲劇

陳雲英是經濟學家林毅夫之妻，作為全國人大代表，她今年提出的建議是圍繞加強對台灣青年實施愛國主義教育。

「我接觸的（台灣）同胞們就希望把自己的子弟、小孩子送過來，問我怎麼送，送到哪裏就學？我覺得最近的距離就是福建。」陳雲英解釋，因為台灣的全民防衛動員令規定，一旦台海進入戰爭狀態，對島內滿16歲青少年實施戰時動員造冊納管，參與執行作戰任務，引發民眾對戰爭的恐慌。陳雲英希望中央能撥款，讓福建試行接納12歲以上台灣青少年實施6年免費教育。

中華全國台灣同胞聯誼會副會長顏珂則指出，目前兩岸關係面臨嚴峻複雜形勢，祖國大陸對此意志、信心堅定，始終牢牢把握兩岸關係發展的主導權和主動權。

全國台聯副會長、江蘇省台聯會長鄒振球說，許多台灣人目前對大陸存在偏激認知，這也是阻礙兩岸和平統一最大的問題。他喊話台灣同胞「不要過於擔心，（對於統一後的安排）我們會有充分的尊重和考慮」。他表示，在今後的工作中，應把大陸的誠意、善意多向台灣同胞傳達。

今年共13名「台灣省人大代表」出席兩會，多為大陸出生的台籍人士。現年71歲的陳雲英則出生於台北，1987年隨丈夫林毅夫（1979年擔任台軍金門軍官時泅水至廈門）定居北京。

台盟副主席籲擴城市直航 增人才資源互通

昨日同一時間召開的全國政協十四屆二次會議大會上，全國政協委員、台盟中央副主席符之冠發言表示，「融合增福祉，枝葉總關情」，要以網絡空間共享促進心靈相通，打造兩岸共同生活圈，共建兩岸精神家園。他建議推進城市直航、客貨港口和物流基地建設，以行業標準共通牽引能源資源互通，擴大兩岸資質資格、檢驗檢疫、資信資訊互認，推動兩岸能源資源及人才、資金、技術等生產要素更高質量流通。

（2024全國兩會）