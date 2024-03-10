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新疆政協委員：讓各族不知不覺受中華文化教育 倡文旅為突破口

【明報專訊】新疆藝術學院副院長、維吾爾族演員木亞賽爾·托乎提昨（9日）在全國政協大會發言表示，應讓各族群眾在「不知不覺、潛移默化中」接受中華文化教育，文旅融合是突破口之一，遊客在觀光體驗中把多元思想、價值理念等帶到當地，既帶動當地特色優勢產業發展、打牢各民族交往、交流、交融的物質基礎，又推動各民族了解中華民族歷史、領悟中華文化，夯實鑄牢中華民族共同體意識的思想基礎。

全國政協委員木亞賽爾·托乎提以「文旅融合澆灌民族團結之花」為題發言。她說，鑄牢中華民族共同體意識是民族地區各項工作的主線。而旅遊是文化交流的重要橋樑、鑄牢中華民族共同體意識的重要載體。促進各民族交融，「合」是主流，「交」是過程，「融」是關鍵，應賦予文旅融合鑄牢中華民族共同體意識的意義。

稱遊客帶入思想帶動產業

木亞賽爾·托乎提建議，應深度挖掘文旅資源，培壯民族團結進步之根；賦予旅遊文化內涵，鑄牢民族團結進步之魂；同時突出形象符號呈現，弘揚民族團結進步之脈。

木亞賽爾·托乎提呼籲發揮文旅融合在促進民族團結中的載體作用，需要加強中華文化符號建設、豐富中華民族集體記憶呈現，「這是我們賡續民族團結進步的文脈」。讓各族群眾增進對中華文化的認同，在潤物無聲中增強中華民族的凝聚力、向心力，以中華民族大團結推進中國式現代化。

（2024全國兩會）

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