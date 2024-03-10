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佛協會長：首務推「宗教中國化」 增信眾民族認同

【明報專訊】中國佛教協會會長演覺昨（9日）在全國政協十四屆二次會議第三次全體會議發言時表示，愛國愛教是中國佛教及中國各宗教的優良傳統，推進「宗教中國化」應‍‍是首要任務。他還指出，要促進中國各宗教在教義教規、管理制度、禮儀習俗、行為規範等方面不斷形成新時代中國特色。

身兼全國政協民族和宗教委員會副主任的演覺呼籲，‍‍宗教界要提高思想自覺，增強歷史主動，‍‍發揮主體作用，堅持確立契機守正創新，自我求變。以社會主義核心價值觀為引領，以增進宗教界人士‍‍和信教群眾的5個認同（即對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同）為目標，以宗教經典中國化為基礎，‍‍宗教思想中國化為引領，‍‍教規制度中國化為保障，禮儀習俗中國化為抓手，建設與中華優秀傳統文化相融合、與社會主義社會相適應的中國宗教。

促引領信眾貢獻民族復興

同時，要堅持全面從嚴治教，堅持以戒為師、正信正行，堅持自省自律，着力解決影響中國宗教健康傳承的突出問題，為宗教中國化深入推進固本培元。要團結引領信教群眾將信仰圓融於民族復興偉大夢想，把智慧奉獻給強國建設宏偉事業，以實際行動為中華民族偉大復興作出新貢獻。要廣泛開展對外交流，擴大中國宗教的國際影響力，促進中外友好和文明交流互鑑，助力構建人類命運共同體。

據國新辦2022年資料，中國宗教徒信奉的主要有佛教、道教、伊斯蘭教、天主教和基督教，信教公民近兩億人。佛教和道教信徒雖眾多，但普通信徒沒有嚴格的入教程序，人數難以精確統計。

（2024全國兩會）

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