明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

談拓就業 人社部：撐零工市場增進廠意願

【明報專訊】人力資源和社會保障部部長王曉萍昨在全國人大記者會上就如何拓寬就業渠道表示，今年將加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業各類經營主體的支持；同時完善靈活就業的服務保障措施，充分發揮6900多家零工（散工）市場供需的對接作用，支持勞動者多渠道靈活就業。

人社部為支持多渠道靈活就業，年初發布《關於加強零工市場規範化建設》的通知，要求各地將零工市場納入就業公共服務體系建設。

王提到，今年高校畢業生將達到1179萬人，要逐步改變技能人才發展的獨木橋、天花板困境，增強年輕人學技能、進工廠意願。王續稱，今年人社部將全力提升就業技能，推進「技能中國」行動，大規模展開職業技能培訓。將提升「工學一體」、「校企雙制」辦學模式，推進企業新型學徒制。學完一門課，就掌握一項技能；學完一個專業，就勝任崗位需要。

教育部關注學童心理健康

同場的教育部長懷進鵬答問時表示，政府工作報告提出展開「人工智能+」行動，他表示將致力培養一大批具備數碼素養的教師，研究人工智能（AI）技術的有效性、適應性，讓青年一代更主動地學。針對學生身體素質，他說將保障學生每天一小時體育鍛煉和充足課間活動，採取務實舉措解決「小眼鏡」、「小胖墩」和學生心理健康問題。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕2024兩會 人社部

上 / 下一篇新聞