談拓就業 人社部：撐零工市場增進廠意願

人社部為支持多渠道靈活就業，年初發布《關於加強零工市場規範化建設》的通知，要求各地將零工市場納入就業公共服務體系建設。

王提到，今年高校畢業生將達到1179萬人，要逐步改變技能人才發展的獨木橋、天花板困境，增強年輕人學技能、進工廠意願。王續稱，今年人社部將全力提升就業技能，推進「技能中國」行動，大規模展開職業技能培訓。將提升「工學一體」、「校企雙制」辦學模式，推進企業新型學徒制。學完一門課，就掌握一項技能；學完一個專業，就勝任崗位需要。

教育部關注學童心理健康

同場的教育部長懷進鵬答問時表示，政府工作報告提出展開「人工智能+」行動，他表示將致力培養一大批具備數碼素養的教師，研究人工智能（AI）技術的有效性、適應性，讓青年一代更主動地學。針對學生身體素質，他說將保障學生每天一小時體育鍛煉和充足課間活動，採取務實舉措解決「小眼鏡」、「小胖墩」和學生心理健康問題。

（2024全國兩會）