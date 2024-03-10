談拓就業 人社部：撐零工市場增進廠意願

【明報專訊】人力資源和社會保障部部長王曉萍昨在全國人大記者會上就如何拓寬就業渠道表示，今年將加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業各類經營主體的支持；同時完善靈活就業的服務保障措施，充分發揮6900多家零工（散工）市場供需的對接作用，支持勞動者多渠道靈活就業。
人社部為支持多渠道靈活就業，年初發布《關於加強零工市場規範化建設》的通知，要求各地將零工市場納入就業公共服務體系建設。
王提到，今年高校畢業生將達到1179萬人，要逐步改變技能人才發展的獨木橋、天花板困境，增強年輕人學技能、進工廠意願。王續稱，今年人社部將全力提升就業技能，推進「技能中國」行動，大規模展開職業技能培訓。將提升「工學一體」、「校企雙制」辦學模式，推進企業新型學徒制。學完一門課，就掌握一項技能；學完一個專業，就勝任崗位需要。
教育部關注學童心理健康
同場的教育部長懷進鵬答問時表示，政府工作報告提出展開「人工智能+」行動，他表示將致力培養一大批具備數碼素養的教師，研究人工智能（AI）技術的有效性、適應性，讓青年一代更主動地學。針對學生身體素質，他說將保障學生每天一小時體育鍛煉和充足課間活動，採取務實舉措解決「小眼鏡」、「小胖墩」和學生心理健康問題。
（2024全國兩會）
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