住建部：堅持房住不炒 推進現房銷售 資不抵債房企「該破產的破產」

明報記者 沈燕媚

無系統風險 「守住了底線」

昨日舉行的全國人大會議民生主題記者會，就業、住房、教育和疾控4部門「一把手」出席回應關切，房地產發展是焦點之一。住建部長倪虹稱，去年面對個別房企資金鏈斷裂，房地產市場調整這些風險挑戰，政府頒布「認房不認貸」、降低貸款首付比例和利率等措施，指導地方政府「因城施策」，精準施策，一城一策，抓好「保交樓」。倪虹表示，「可以說我們實現了、守住了不發生系統性風險的底線。」

今年3工作重點

穩市場防風險促轉型

「穩市場、防風險、促轉型」是住建部今年工作的3個重點。在防風險方面，「當前房地產的難點是資金」，倪虹表示，住建部會同金融監管總局指導地方建立城市房地產的融資協調機制，目前全國已有312個城市建立，「白名單」項目達到6000多個。其中82.8%是民營企業和混合所有制企業的項目。倪虹稱，要一視同仁支持不同所有制房地產企業的合理融資需求。

對企業而言，倪虹強調，嚴重資不抵債、失去經營能力的房企，要按照法制化、市場化原則，「該破產的破產、該重組的重組」，對有損害群眾利益的行為，堅決依法查處，「讓他們付出應有的代價」。

調控政策放權 「市政府扛責」

在穩市場方面，倪虹稱，房地產是城市為單元的市場，各城市的供求關係差別很大，因此強調房地產市場要因城施策、精準施策、一城一策。「現在已充分賦予城市調控自主權，城市政府就要扛起責任。」

本月5日，國務院總理李强發表的政府工作報告中，提到要加快構建房地產發展的新模式，但是並未提及「房住不炒」。

對於如何構建，倪虹介紹稱理念上要始終堅持「房住不炒」定位，建立租購並舉的住房制度；也要完善房屋從開發建設到維護使用的全生命周期管理機制。在供給方面，要改革完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度，有力有序推進現房銷售。

中國的商品房預售制度實施近30年，去年愈來愈多城市開始嘗試現房銷售，今年也有人大代表呼籲取消預售制（見另稿），引起廣泛討論。

專家料增房企負擔 需有序推

對於「有序推進現房銷售」，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，現房銷售是解決「保交樓」和業主權利保障的一個政策選擇，更有利保民生。同時，現房銷售相當於開發商「去杠桿」的過程，會導致行業的波動和調整，將增加開發企業的周期、財務成本，營運成本，因此應有序推進。

倪虹又表示，從整個房地產市場的發展預期來看，「不能光看短期，還要看中長期」。儘管當前房地產市場仍在調整，全國城鎮有300多億平方米的住房需更新改造，「房地產還是有很大的潛力和空間」。

明報記者 北京直擊

（2024全國兩會）

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