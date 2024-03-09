北京聞風：對台大政方針未變 陸按時勢調整策略 ／文：鍾鳴九

國家主席習近平6日在看望參加政協會議的民革、科技界、環境資源界委員時強調，民革要更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進程。習並指要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民分析，這顯示大陸對台大政方針政策並沒有改變，和平統一依然是優先選擇。同時兩岸融合發展的內涵不斷充實，也是大陸對台工作的重要抓手，目前民間交流是穩定兩岸關係的重要舉措。據悉，福建省正在加速落實細化去年9月中央推出的兩岸融合發展相關文件。

經濟議題首要 涉台表述少

廈門大學台灣研究院副院長季燁分析，不論島內情况如何，大陸依然保持戰略定力，對台政策保持着穩定性，體現「以我為主」的立場。「未來從中央到地方料都會有更多更細的融合發展政策出來，大陸希望兩岸和平發展、融合發展的紅利能夠為台灣不同階層所享受，讓他們有獲得感，同時也能改變他們對大陸的刻板印象和固有認知，塑造有利於兩岸和平發展的態勢。」

有媒體稱，總理李強5日所作《政府工作報告》涉台表述不多。王建民說，在當前國際政治經濟形勢下，大陸經濟發展承壓，經濟民生問題是此次兩會首要議題。相對來說，台灣問題雖重要但不具緊迫性；涉台表述相對少，但也闡明了對台基本路線方針政策。

外長王毅7日表示，繼續以最大的誠意爭取和平統一的前景，但亦標明底線，絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算，國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身，自食苦果。

王建民稱，大陸將反對「台獨」與反對外來干涉並列，顯示外部勢力介入成為大陸解決台灣問題的嚴峻挑戰，這也是未來大陸涉台工作的重點之一。

反對外來干涉 涉台工作重點

上月召開的2024年對台工作會議上，全國政協主席王滬寧強調，要進一步掌握實現祖國完全統一的戰略主動。

當前，兩岸還在就金門撞船事件協商。王建民認為，大陸強化對沿海地區的合法執法，是對台工作主導權和主動權的體現。大陸對台大政方針不變，同時，根據島內形勢、台海形勢、外部形勢，在具體做法、策略上不斷調整，適應新形勢。

文：鍾鳴九

（2024全國兩會）