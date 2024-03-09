採訪手記：喝農夫山泉=不愛國？

「你可以不是個人，但你不能不愛國！」記者周四在北京崇文門一間本地老字號餐廳吃飯時，正逢鄰桌一名食客高聲對同伴說杯葛農夫山泉。這名約40歲、微胖的食客A操一口濃重京腔憤怒地說，以後再也不會購買農夫山泉的任何產品。

同枱食客B問，同品牌旗下的茶飲「東方樹葉」還喝不喝？A立刻斬釘截鐵答「不喝，絕對不喝」，隨後又細數農夫山泉「罪狀」：包括創始人鍾睒睒的兒子為美籍、茶飲品包裝設計含有日本元素等等等等，直斥再繼續消費農夫山泉者，就是支持外資企業，「咱們必須杜絕這種不愛國的行為」。

B沉吟半晌之後說：「那你愛國你別穿耐克、別買阿迪，就穿李寧，也別用蘋果手機，都換成華為……」A即表示：「不一樣嘛！」記者這時才注意到，這名愛國心切的食客A全身外國品牌，更揹名牌奢侈品手袋。A有些尷尬地自嘲：「就是犯賤！哈哈哈。」B遂說：「怎麼消費，這都屬於個人行為。」語畢，二人繼續埋頭大快朵頤。而原本忙於兩會對此事一知半解的記者，被好好地補了一堂課。

明報記者

（2024全國兩會）