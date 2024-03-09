人大台灣團今罕派6代表受訪 北大台研院長：金廈水域邁新治理秩序

全國人大代表、北京大學台灣研究院院長李義虎昨早在人民大會堂出席全國人大會議前表示，金廈覆艇事件已導致兩岸關係惡化，「在台海區域本來就有一些緊張動作，又發生了這個事。傷害了大陸同胞的感情，傷害了兩岸同胞的感情。」他也強調，大陸國台辦已經明確宣布，台方所說的禁限水域是不存在的，「沒承認過」。

李義虎關注5‧20提文化台獨否

李義虎批評台灣方面「沒誠意，也拿不出合理的解決辦法」，他對這件事以「真相、道歉、賠償」3個關鍵詞回應，強調這才是解決該問題的應有之道、正確之道、人道之道，「因為出了兩條人命了」。

李義虎稱，目前福建海警已經在金廈水域執法巡查，且登臨往金門方向的一隻遊艇巡檢，「應該說這個動作意味着今後金廈水域會形成新的治理形態和新的治理秩序」。他另提及，台灣總統當選人賴清德是否在「5‧20」就職講話中推動「文化台獨」值得注意，「因為他在競選政見中特別提及要推文化基本法，要以此為中心有一套論述」。

報告：推中美洲議會撤台地位

全國人大會議昨舉行全體會議，人大委員長趙樂際向大會報告過去一年工作，其中亦有提及台灣。在「積極開展人大對外交往」部分，報告提到，全國人大常委會去年「參與推動中美洲議會取消台灣地區『立法院』、『常駐觀察員』地位，接納中國全國人大為常駐觀察員」。

此外，就加強人大代表工作能力建設部分，過去一年常委會組織港澳台人大代表，赴粵甘津浙閩等地視察調研。

全國人大新聞中心昨公布台灣代表團今日舉行開放團組會議，是本次兩會最後一批開放團組之一，也是2019年兩會後首次。往年的台灣團開放會議，均備受媒體關注。今年兩會上，全國政協主席王滬寧及國家主席習近平均有涉台發言。習近平6日參加政協民革聯組會時提及壯大反「獨」力量，是2019年至今再次在下團組時提及台灣問題。

王滬寧前日下午參加台灣團審議表示，要堅決貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，推動兩岸融合發展走深走實，堅定不移推進祖國統一大業。

台灣大選後美國對台軍售持續，被外界認為加緊武裝台灣。對於美國軍售會否影響大陸統一台灣的形勢，全國人大代表、海軍政委袁華智昨在人民大會堂回應本報時不以為然，他笑笑回答：「這個問題，你看國務院的報告就行了」。

明報記者

（2024全國兩會）