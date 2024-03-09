主席台觀察：習近平討論報告留墨寶

李強疑發現問題向習近平報告 王滬寧加入討論

昨日全國人大全體會議，趙樂際及最高法院院長張軍、最高檢察院檢察長應勇分別作報告。在張軍宣讀報告期間，一直認真看報告內容的李強似乎發現了什麼問題，他持報告轉身向習近平說話，貌似報告事項。兩人傾談半刻，附近的全國政協主席王滬寧也加入了討論。不僅習李王三人在談話，一旁的副總理劉國中和北京書記尹力兩位政治局委員也同時捉對聊了起來。

這之後張軍作報告期間，習近平大半數時間都在認真看報告，甚至還拿出筆在報告上寫了幾個字。李強及王滬寧兩個人還在時不時交換一下意見，習也不時插話。連坐在王滬寧身邊的副總理丁薛祥都詢問了情况，國家副主席韓正和外長王毅也短暫交流。

而當應勇做報告時，這場「大討論」又加入了坐在習近平另一邊的趙樂際。習近平拿起報告面向趙樂際講話，表情嚴肅，不時點着報告甚至敲敲桌子，百米開外的記者也似乎感受到些許凝重氣氛。在長達三分鐘的時間裏，趙樂際一直在側身聽講，習近平最後將報告輕拍在桌上結束談話，趙樂際則趕忙拿起筆開始寫字，後面應勇宣讀報告期間，趙樂際幾乎沒再抬過頭。

明報記者

（2024全國兩會）