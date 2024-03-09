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駐法大使盧沙野：中國不能再韜光養晦

【明報專訊】中國駐法國大使、全國政協委員盧沙野稱，中國不能夠再像過去那樣韜光養晦了。盧沙野強調，大國要有大國的樣子，不能夠像過去那樣一味地韜光養晦了。「這光也韜不住了，晦也養不住了，你是成為一頭大象了，你不可能再躲在樹後面。」

稱一國盼擴國際地位 需積極參與多邊事務

盧沙野周三接受《中國青年報》旗下媒體平台「青蜂俠」專訪時說，如果一個國家要擴大自己在國際上的地位和影響，就要更積極參與全球治理和多邊事務。他稱，過去比較貧窮的時候，西方國家和中國打交道是俯視，但現在基本上是平視，「個別情况下可能更是仰視」。

「韜光養晦」的方針源自鄧小平。1989年發生「天安門事件」後，中國面對西方國家的制裁和壓力，當時的第二代領導人鄧小平定下了「冷靜觀察，韜光養晦，決不當頭」，以及「韜光養晦，有所作為」等外交戰略方針。直到中共十八大前，中國雖然在國際舞台上漸趨活躍，但整體上被認為還是遵循了這個大方針。

2012年底召開十八大後，中國外交風格發生轉變，外交官員、新聞發言人等比以往更咄咄逼人，在西方媒體平台主動出擊，搶佔輿論陣地，捍衛中國立場。北京稱之為「有所作為」，一些外媒則形容為「戰狼外交」。

今年59歲的盧沙野畢業於外交部直屬高校外交學院，精通法語，從事對非工作長達25年，2019年擔任駐法大使，成為副部級官員。盧沙野風格鮮明，曾發表過不少強硬言論，被外媒形容是「戰狼」大使。

（2024全國兩會）

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