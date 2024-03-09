明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

最高檢力助經濟向好 破壞市場秩序起訴增逾兩成

【明報專訊】最高檢察院檢察長應勇昨日介紹今年工作安排時，除了維護國家安全，還強調要為國家經濟回升向好、長期向好提供法治保障，開展「檢察護企」專項行動，用法治增強企業發展信心；從嚴懲治金融犯罪，強化反壟斷和反不正當競爭司法。同時，要加強關鍵核心技術、新興產業領域知識產權司法保護，服務新質生產力加快發展。

報告提到，為營造法治化營商環境，去年起訴破壞市場經濟秩序犯罪12.1萬人，年增逾兩成。起訴集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪1.8萬人，防範化解金融風險。起訴欺詐發行、內幕交易、操縱市場等證券犯罪346人，維護資本市場安全。

去年亦積極參與行業腐敗治理，分別起訴金融、醫療領域職務犯罪348人和580人；指導湖北檢察機關辦理足球領域系統腐敗案，已起訴中國足協原主席陳戌源等15人。

重罰侮辱先烈者 強調懲治網絡暴力

應勇還表示，要堅決守護「國防綠」、「英烈紅」，上年依法懲治危害國防利益、侵犯軍人軍屬和英雄烈士合法權益犯罪，起訴364人，按年上升7.1%。報告附錄14宗案例，其中包括去年8月開國少將何克希被自媒體博主造謠成「革命叛徒」一案，杭州法院宣判3被告公開賠禮道歉，賠償15萬元人民幣公益損害賠償金。

涉及互聯網的犯罪，去年就有32.3萬人起訴，按年增36.2%，當中有5.1萬名電信網絡詐騙人員。報告強調堅決懲治網絡暴力「按鍵傷人」，對網上造謠誹謗、謾罵侮辱、人肉搜索等涉嫌犯罪的，追究刑事責任。

應勇還稱要切實維護港澳台同胞合法權益，深化與港澳司法機構、廉政公署高層交流和務實合作，為港澳司法法律界人士開設研修培訓課程。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕國家安全 最高檢 應勇 兩會

上 / 下一篇新聞