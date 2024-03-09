最高檢力助經濟向好 破壞市場秩序起訴增逾兩成

報告提到，為營造法治化營商環境，去年起訴破壞市場經濟秩序犯罪12.1萬人，年增逾兩成。起訴集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪1.8萬人，防範化解金融風險。起訴欺詐發行、內幕交易、操縱市場等證券犯罪346人，維護資本市場安全。

去年亦積極參與行業腐敗治理，分別起訴金融、醫療領域職務犯罪348人和580人；指導湖北檢察機關辦理足球領域系統腐敗案，已起訴中國足協原主席陳戌源等15人。

重罰侮辱先烈者 強調懲治網絡暴力

應勇還表示，要堅決守護「國防綠」、「英烈紅」，上年依法懲治危害國防利益、侵犯軍人軍屬和英雄烈士合法權益犯罪，起訴364人，按年上升7.1%。報告附錄14宗案例，其中包括去年8月開國少將何克希被自媒體博主造謠成「革命叛徒」一案，杭州法院宣判3被告公開賠禮道歉，賠償15萬元人民幣公益損害賠償金。

涉及互聯網的犯罪，去年就有32.3萬人起訴，按年增36.2%，當中有5.1萬名電信網絡詐騙人員。報告強調堅決懲治網絡暴力「按鍵傷人」，對網上造謠誹謗、謾罵侮辱、人肉搜索等涉嫌犯罪的，追究刑事責任。

應勇還稱要切實維護港澳台同胞合法權益，深化與港澳司法機構、廉政公署高層交流和務實合作，為港澳司法法律界人士開設研修培訓課程。

（2024全國兩會）