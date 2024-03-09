最高法院談國安點名梁成運案 另嚴懲行賄

被最高法院報告點名的美籍港人梁成運，去年5月被蘇州法院以間諜罪判處無期徒刑。國安部同年9月披露，美國間諜情報機關招募梁成運包裝成愛國僑領，為美方刺探中國情報等逾30年成為「功勳間諜」。2020年75歲的梁經港進入內地蒐集情報時被捕。

針對反腐敗，2023年追繳違法所得4.5億元人民幣及價值數億元房產等，堅決打破腐敗分子「一人逃亡、全家得利」的迷夢。全年審結貪污賄賂等職務犯罪案件2.4萬件2.7萬人，年增19.9%，依法懲處最高法院前常務副院長沈德詠、原鐵道部長盛光祖、前遼寧公安廳長李文喜等30名原「中管幹部」（中共中央直接管理的幹部），贓款贓物一律追繳。嚴懲多次、巨額、向多人行賄犯罪。

工作報告還提到2021年至2023年共對77名被告以正當防衛宣告無罪，強調「法不能向不法讓步」不是口號，「第二十條」已被喚醒。

內地《刑法》第二十條規定，為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產和其他權利免受正在進行的不法侵害，而採取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬於正當防衛，不負刑事責任。

裁判文書上網數銳減惹議 張軍：已大增

另外，最高法院旗下中國裁判文書網去年被發現文書上網數量逐年銳減，引起廣泛關注。張軍昨表示，已加大裁判文書上網力度，今年上網文書216.5萬件，按年增111.6%；最高法院、高級法院上網文書3.5萬件，增4.7倍。

（2024全國兩會）