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趙樂際：着重推進國安體系及能力現代化 最高法、最高檢稱首務維護國安

【明報專訊】全國人大常委會委員長趙樂際昨（8日）作工作報告時提出，2024年全國人大將圍繞推進國家安全體系和能力現代化，制定《突發事件應對管理法》，修改《國防教育法》、《網絡安全法》等。最高法院、最高檢察院（兩高）報告回顧去年工作時也一致列舉「嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動」成果，今年首要工作亦是維護國家安全。

十四屆全國人大二次會議昨舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大常委會、最高法院、最高檢察院工作報告，在經濟下行、社會信心不足的情況下，三份報告聚焦「國家安全」部分備受矚目。

趙樂際表示，過去一年，全國人大完善國家安全立法，包括修訂《反間諜法》，將防範化解風險的關口前移，豐富反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭的法律工具箱；修訂《保守國家秘密法》，健全保密管理制度和監管措施。

稱將制定多法 維護社會和諧安定

展望來年立法工作任務，趙樂際指出，將圍繞推進國家安全體系和能力現代化，制定《突發事件應對管理法》、《能源法》、《原子能法》、《危險化學品安全法》，修改《國防教育法》、《網絡安全法》。在維護社會和諧安定方面，還要制定《法治宣傳教育法》、《突發公共衛生事件應對法》，修改《治安管理處罰法》等。

上屆全國人大在2021年新冠疫情期間，開始審議《突發事件應對管理法》，以取代2007年11月實施的《突發事件應對法》。趙樂際表示，十四屆人大去年繼續審議，該法旨在提高突發事件預防和應對管理能力。

年初公布的《突發事件應對管理法（草案）》二審稿增加了不少內容，包括國家鼓勵和支持在突發事件應對管理工作中依法應用互聯網、雲計算、大數據、人工智能等現代技術手段，提高突發事件應對管理能力。同時，建立健全突發事件新聞採訪報道制度，要求政府和部門做好新聞媒體服務引導工作等。

突發事件應對管理法增內容

草案還規定，縣級以上政府設立由政府、相關部門、消防和駐地軍隊、武警負責人組成的突發事件應急指揮機構，可發布管理決定、命令、措施等，法律責任由本級政府承擔。政府要完善監測網絡，重點企業納入互聯互通系統。

該法所稱突發事件，包括自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件，分為特別重大、重大、較大、一般四級，應急響應也分四個級別，一級最高。

全國人大今年的立法任務還包括制定《農村集體經濟組織法》、《民營經濟促進法》，《學前教育法》、《學位法》等。

兩高稱重點反黑反詐騙 嚴懲毒品經濟犯罪

最高法院院長張軍報告2024年工作安排時，第一點就是貫徹總體國家安全觀，依法嚴懲危害國家安全、公共安全等犯罪，掃黑除惡、電信網絡詐騙、跨境賭博也都是重點打擊對象。最高檢察院檢察長應勇也說，2024年要堅決維護國家安全、社會安定、人民安寧。全力投入更高水平的平安中國建設，依法嚴懲危害國家安全犯罪、嚴重暴力犯罪、重大毒品犯罪和嚴重經濟犯罪。

明報記者 北京直擊

（2024全國兩會）

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相關字詞﹕立法 國家安全 趙樂際 明報 兩會

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