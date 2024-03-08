明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

採訪手記：渝書記炫英文熱爆網絡 滬書記無發言

【明報專訊】今年是全國兩會在疫後首次開放團組會議，首日的全國人大重慶代表團開放日非常火爆，大會原先安排的80個記者座位在會前40分鐘已坐滿，不少記者要站着。或是因為首場開放，跟後來其他省份人大團不同，重慶團當日的會場和記者席之間，並無拉起一條紅線，記者能移動到代表團區域照相，甚至會後還能找代表「扑咪」。

但可能也僅此重慶。記者兩日以來參加的幾個團組會議，例如福建團和西藏團，在記者提問環節結束後，大會請記者先離場；新疆團不僅讓記者先離場，就連大會堂通往新疆廳的一道大門也關上了。而在廣東團，人大代表和記者分別行兩條不同通道，因此也無法扑咪。浙江團和上海團與會的官員和人大代表枱面均未設名牌，給記者辨認代表身分增加了難度。

疆藏閩團要求記者先離場

在這幾個省的開放團組會議，還能一睹官員風采。有的高官全程只管照讀，眼睛不離稿。相比之下，重慶書記袁家軍講話被認為有水平、風格平實。被外媒記者提問「設計宇宙飛船和管理重慶哪個更有挑戰性？」他即笑說「This is a personal question」，成為本次兩會中網絡廣為流傳的金句。

新疆團的馬興瑞回答問題完全脫稿，對總書記習近平訪疆、新疆發展的思路侃侃而談，並且感情充沛。惟不知何故，馬書記說話似乎有點吞音，有時聽不清他某幾個字在說什麼，令在場的記者行家有點疑惑。而在上海團開放日，書記陳吉寧並無發言和回答提問，主要是市長龑正和其他人大代表發言。

明報記者

（2024全國兩會）

相關字詞﹕明報 記者手記 馬興瑞 兩會

上 / 下一篇新聞