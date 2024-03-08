採訪手記：渝書記炫英文熱爆網絡 滬書記無發言

但可能也僅此重慶。記者兩日以來參加的幾個團組會議，例如福建團和西藏團，在記者提問環節結束後，大會請記者先離場；新疆團不僅讓記者先離場，就連大會堂通往新疆廳的一道大門也關上了。而在廣東團，人大代表和記者分別行兩條不同通道，因此也無法扑咪。浙江團和上海團與會的官員和人大代表枱面均未設名牌，給記者辨認代表身分增加了難度。

疆藏閩團要求記者先離場

在這幾個省的開放團組會議，還能一睹官員風采。有的高官全程只管照讀，眼睛不離稿。相比之下，重慶書記袁家軍講話被認為有水平、風格平實。被外媒記者提問「設計宇宙飛船和管理重慶哪個更有挑戰性？」他即笑說「This is a personal question」，成為本次兩會中網絡廣為流傳的金句。

新疆團的馬興瑞回答問題完全脫稿，對總書記習近平訪疆、新疆發展的思路侃侃而談，並且感情充沛。惟不知何故，馬書記說話似乎有點吞音，有時聽不清他某幾個字在說什麼，令在場的記者行家有點疑惑。而在上海團開放日，書記陳吉寧並無發言和回答提問，主要是市長龑正和其他人大代表發言。

明報記者

（2024全國兩會）