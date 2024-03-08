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疆書記：伊斯蘭教必須中國化

【明報專訊】中共中央政治局委員、新疆黨委書記馬興瑞昨日出席全國人大新疆代表團審議會議，他提到，「三股勢力」（暴力恐怖、民族分裂、宗教極端勢力）還是活動很頻繁，但不能因此不開放，強調統籌發展和安全、開放和穩定。這也是馬興瑞2021年底上任新疆書記以來，第一次在全國兩會中外媒體前亮相。

稱三股勢力活動頻繁 但仍要開放

昨日有60多間中外傳媒出席新疆團開放日。馬興瑞在回答記者提問期間大談「新時代治疆方略」，強調「做好新疆工作，不能簡單地就新疆看新疆」，要站在國家的工作全局來看新疆。新疆統籌發展與安全，既要重視社會問題，同時要抓好經濟、民生，「開放也是一樣的，現在有三股勢力還活動頻繁，但不能因此而不開放」。去年底中國與哈薩克互免簽證生效，馬相信對增加外國遊客來疆有幫助。

馬興瑞還表示，要把握鑄牢中華民族共同體意識這條主線，大力推動文化潤疆，推動各民族交往交流交融，還要大力推廣普及國家通用語言文字，「不學習本國語言，怎麼進行交流？你不能天天待在農村」。他還稱，伊斯蘭教需要中國化，這是必然的。

有記者問到新疆棉花是否存在強迫勞動，新疆政協副主席金之鎮稱，去年新疆投入近7000台採棉機，機械化棉花採收率達到85%以上。馬興瑞稱，中國有《勞動合同法》，新疆棉花從種植、採收到紡織流程，全程按照《勞動法》和《勞動合同法》簽署的規則進行。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕三股勢力 馬興瑞 新疆 兩會

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