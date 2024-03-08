國博展30英模蠟像彰奮鬥史 文革「特務」容國團成港英模

李大釗打頭陣 女烈士江姐為人知

佈展動線基本按時間軸安排，進門首位是中共創始人之一的李大釗，與他一樣是中共烈士的還有旁邊的婦女運動先驅向警予，以及方志敏、劉胡蘭、江竹筠和東北抗日烈士楊靖宇。其中多數（向、方、劉、江）死於國民政府之手，劉胡蘭事迹編成的歌謠在小童口中傳唱多年，江竹筠更因電影宣傳而國人皆知，許多人經過蠟像時不禁自語：「喔，江姐！」

工人楷模王進喜、戰士楷模雷鋒，以及焦裕祿、谷文昌、孔繁森、楊善洲、黃文秀等幹部楷模亦現身展覽，部分人同時也是「改革先鋒」英模。

展覽中，專家英模佔最大部分。他們包括4位「兩彈一星」元勳：核物理學家鄧稼先、力學家郭永懷、空氣動力學家錢學森、核物理學家錢三強。以及橋樑專家茅以升、地質學家李四光、數學家華羅庚、地球物理學家黃大年、神經外科專家王忠誠、婦產專家林巧稚、農業科學家袁隆平、經濟林專家李保國，還有殲15航母艦載機工程總指揮羅陽，他因過度勞累於2012年殉職。

龐大的專家群體展出，側面顯示國家對高端人才的重視和渴求。至於文藝體育方面，也有英模在場，包括文學家魯迅、音樂家聶耳、中國首個乒乓世界冠軍容國團，和為《黃河大合唱》譜曲的作曲家冼星海。

有觀眾留言「真累」

容國團、冼星海分別在香港、澳門出生，也算是港澳英模。其中，容國團因來自香港，文革時期被扣上「特務」帽子，1968年在京城龍潭湖自縊身亡，時年30歲。

展館現場的留言簿寫滿了觀後感，當中以「永遠跟黨走」、「清澈的愛只為中國」留言為多，也有不少人留下生活感言，署名「李玫玫」寫了兩個字：「真累」。

明報記者

（2024全國兩會）