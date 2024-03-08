北京試點開通無人駕駛巴士 響應中央「人工智能＋」 車身雷達可辨車識人

明報記者 王佩凡

不設駕駛室，沒有方向盤，看不到油門和剎車，通州一輛造型科幻的無人駕駛小巴正在試點運行，全程自動識別障礙物，駕駛平穩安全。

從上周日（3日）起，通州交通委試點開通了三大文化建築周邊自動駕駛接駁服務，乘客可免費試乘往返郝家府地鐵站等地。小巴每天上午10時起運行，中午返回停車場充電，下午1時半開始繼續運行至下午4時。每趟車間隔15分鐘，乘客可通過指示牌找到巴士站。

僅容9人 現試乘人龍

記者昨日（7日）在現場可見，小巴車身不到6米長，圓滾滾的外殼設計，配上被桌板隔開的對向灰色座椅，只能乘坐9個人，踏上巴士一刻，讓人感受到濃濃的未來科技感。

從通州城市綠心森林公園開始，這輛無人駕駛小巴備受歡迎，被很多人圍住拍照，紛紛想坐上兜一圈。排隊試乘的人很多，還有人專門從北京以外趕來，記者在排隊等待後，終於也「勇敢」踏上這輛小巴。

起步、轉彎、直行，每一個步驟都非常順暢，拐彎時，還能讓對面直行車輛先行，遇到行人也會停車。這是因為小巴車身四周安裝了激光雷達和毫米波雷達，可迅速辨車識人。除了因為安全原因現在只能用低於時速40公里的速度行駛以外，和「有人駕駛」的車輛對比，並無體感上的區別。

李強提「人工智能＋」 監管呼之欲出

今年兩會上，國務院總理李強首次在《政府工作報告》中指出「深化大數據、人工智能（AI）等研發應用，開展『人工智能+』行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群」。報告中，智能網聯新能源汽車也在其列。

當中提到「人工智能＋」引起熱議，外界關注會否如9年前前總理李克強寫入《政府工作報告》的「互聯網＋」一樣，引領創新運動，深遠影響國家社會、經濟、基建等諸多方面。

作為「新質生產力」的重要組成部分，以AI為核心之一的無人駕駛技術在中國已經形成一批「專精特新」小巨人企業，北京也於去年開放智能網聯乘用車「車內無人」商業化試點。

AI時代雖然來臨，但對AI的監管及要求也顯得更加迫切。此次兩會期間，全國政協委員、金杜律師事務所高級合伙人張毅提出AI監管方案；全國人大代表、中國移動河南公司總經理樓向平建議構建系統化的AI法律法規體系，建立AI責任認定和追責機制等。

業界則更加希望藉此機會，AI領域得以全面發展。全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰帶來8份建議，全面聚焦「人工智能+」。他建議整合各方資源，發揮舉國體制優勢，頂格推進，加快制定國家《通用人工智能發展規劃》。

（2024全國兩會）