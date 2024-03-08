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廣東副省長張虎：20萬港澳居民在粵工作

【明報專訊】全國人大廣東省代表團昨日上午舉行開放團組會議，常務副省長張虎會上表示，粵港澳大灣區成立5周年取得階段性成效，未來廣東將做實「一點兩地」全新定位，攜手港澳，強化粵港澳深度融合。

今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布5周年，張虎在會上表示，下階段廣東省將落做實「一點兩地」的全新定位，強化粵港澳深度融合。目前已有超過8萬名港澳學生在廣東中小學就學，超過20萬港澳居民在廣東工作發展。

對接北都建設 發揮河套平台作用

國家主席習近平去年廣東考察時指出，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地，後被簡稱為「一點兩地」。

張虎表示，一是強化發展戰略協同聯動，積極支持港澳更好的融入國家發展大局，包括鞏固提升香港國際金融航運貿易中心和國際航空樞紐的地位，積極對接香港北部都會區開發建設。二是強化產業科技互促雙強，新建一批粵港澳聯合的實驗室，聯合港澳推動科研攻關取得更大進展。三是強化全方位互聯互通，進一步提升人員車輛往來、貨物通關、資金跨境、數據安全傳輸等便利化水平。四是穩步擴大制度型開放，加快構建國際合作和競爭新優勢。五是強化重大合作平台建設，充分發揮橫琴河套等重大合作平台作用，「以點帶面」引領粵港澳深度融合發展。

張虎說，大灣區經濟總量從2018年超10萬億元（人民幣，下同）到2023年突破14萬億元，市場主體超過1800萬戶，綜合實力邁向新台階。

准進代表區拍攝 記者稱十幾年首次

昨日有225名中外記者到場，由於會場較大，廣東省委書記黃坤明在第三名代表發言後，突然邀請媒體進入代表區拍攝。話音剛落，現場響起熱烈掌聲，記者們立刻行動起來。有記者說，這是他報道中國兩會十幾年，首次被邀請進入代表團區域。

（2024全國兩會）

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