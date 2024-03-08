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王毅談南海 依法應對蓄意侵權 據理反制無理挑釁

【明報專訊】外長王毅昨在全國人大會議記者會上針對南海爭端強調，中國不接受聯合國海洋法被歪曲，對蓄意侵權行為將依法正當維權，對無理挑釁做法將及時據理反制。

強調不容歪曲聯國海洋法

王毅表示，幾十年來，全球50%的商船、三分之一的海上貿易航經南海，從未受到任何干擾阻礙。環顧動盪的世界，南海能保持和平穩定，離不開中國和東盟國家共同作出的努力，殊為不易，彌足珍惜。

他說，關於海上爭端，中方一直保持高度克制，主張本着睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。「但我們不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。」

菲總統重申不放棄一寸主權領土

王毅指出，中方奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。

東盟澳洲峰會近日在澳洲舉行，雙方領導人警告不要在南海採取危及和平的行動，峰會前日達成的聯合聲明中提到，「我們鼓勵所有國家避免採取任何危及該地區和平、安全與穩定的單方面行動」。菲律賓總統小馬可斯不點名指摘中國在南海的行動，重申菲律賓不會放棄一寸主權領土，致力於在國際法承認的範圍內捍衛其權利；並呼籲各國面對「肆意軍事力量的國家」保護國際法規則。

明報記者

（2024全國兩會）

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