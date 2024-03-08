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王毅談台海 台選是中國地方選舉 撐台獨必引火燒身

【明報專訊】外長王毅昨在記者會上針對兩岸關係表示，台灣島內誰想搞台獨，必將遭歷史清算；國際上誰要縱容支持台獨，必將引火燒身，自食苦果。國家主席習近平在兩會場合也寄語民革，團結愛國力量，推進統一進程。

王毅稱台灣選舉（2024年總統及立委大選）只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。他說，如果現在還有人縱容支持台獨，那就是挑戰中國的主權；如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。

「海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。」王毅呼籲，所有炎黃子孫、龍的傳人，都應秉持民族大義，共同反對台獨，支持和平。

習倡民革團結愛國力量推統一

習近平前日出席全國政協聯組會議時也強調，民革（中國國民黨革命委員會）要在對台工作大局中進一步找準定位、發揮優勢、積極作為，更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反「獨」促統力量，共同推進祖國和平統一進程。要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

台陸委會籲中共重建兩岸互信

台灣陸委會昨呼籲中共當局把握台灣選後的兩岸關係新局與契機，以開放、理性的態度，重新建構兩岸的善意互信，推展良性互動的兩岸關係，共同促進台海與區域穩定繁榮。

明報記者

（2024全國兩會）

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