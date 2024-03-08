王毅：美打壓中國花樣多 終必害己 質疑信譽自信公理公平競爭何在 促加強對話除誤解

十四屆全國人大二次會議昨舉行主題為「中國外交政策和對外關係」，出席記者會的王毅被問及中美關係時指出，去年11月，中美元首在三藩市會晤達成共識以來，兩國關係改善確實取得一些進展，但不得不指出的是，美方的對華錯誤認知仍在延續，所做的承諾並沒有真正兌現。

指美對華認知續錯 承諾沒真正兌現

王毅連續向美方拋出四個質問：美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

王毅說，美國面對的挑戰在自身，而不在中國。如果一門心思打壓中國，最終必將害了自己。「我們敦促美方認清歷史發展大勢，客觀理性看待中國的發展，積極務實地開展對華交往，言行一致地把承諾落到實處。」王毅最後也向美方喊話：「我們始終願意與美方加強對話溝通，推進各界人士友好往來，架起更多相互了解的橋梁，消除不必要的誤解和偏見。」

歐盟視對手 王：正確定位是伙伴

對於中歐關係，王毅形容近年歐盟政策文件給中國同時貼上「伙伴、競爭者、制度性對手」三種標籤，給中歐關係發展帶來不必要的干擾和阻礙。「就好比汽車開到十字路口，紅燈、黃燈、綠燈三種信號燈同時亮起，這車還怎麼開？」他強調中歐關係的正確定位應當是伙伴，希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。

3．14准6國免簽 盼各國供簽證便利

王毅說，中方給予歐洲多國免簽待遇，便利了雙方人員和經貿往來。他宣布從3月14日起，中方將進一步對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網絡，推動國際客運航班加快恢復。

在記者會上，中方對俄烏、以巴等區域衝突的態度也是各界關注議題。王毅就以巴衝突表示，國際社會必須把立即停火止戰作為壓倒一切的首要任務，加沙民眾有權生存下去，所有被扣押人員都應獲釋，一切傷害平民的行為都應被制止，中國支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國。他強調，只有全面落實「兩國方案」，才能從根本上消除產生各種極端思潮的土壤。

昨日的記者會在上午10時開始，王毅準時走上講台，70歲的他步履矯健，精神頗佳，著裝儀容依舊一絲不苟。當天記者會並未現場翻譯王毅作答內容，王毅很快回答了21個問題，全部需要看稿。最後一個問題主持人交給廸拜中阿衛視一名記者，王毅笑問對方「是不是跳『科目三』的小伙子，我在短視頻看到過你跳，還繼續跳嗎？」活躍了現場氣氛。

明報記者 歐陽偉昉、 劉曉宇、王佩凡、馮樂琳、沈燕媚 北京直擊

（2024全國兩會）

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