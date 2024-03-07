俄擬與中合建月球核電站 中：不了解情况

據路透社報道，鮑里索夫表示，俄羅斯和中國一直在聯合開展月球科研計劃，莫斯科能夠利用其在「核空間能源」方面的專業知識做出貢獻。「今天我們正在認真考慮一個項目——大約在2033年至2035年之間——與我們的中國同行一起，將一個動力裝置運送並安裝在月球表面。」他說，太陽能電池板無法為未來可能的月球定居點提供足夠電力，但核能可以。

鮑里索夫在談到這項潛在計劃時說，「這是一個非常嚴峻的挑戰。」鮑里索夫還談到俄羅斯將建造一艘核動力貨運飛船的計劃。他表示，除了如何冷卻核反應堆的問題外，該項目的所有技術問題都已解決。

對於鮑里索夫的說法，在昨外交部例行記者會上，毛寧表示「這個問題我不了解有關情况」。

曾發聲明 稱合建國際月球科研站

據新華社報道，2020年7月，中國和俄羅斯兩國航天機構確定了國際月球科研站的合作。2021年3月，中俄兩國政府簽署《關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》，啟動國際月球科研站的合作。2021年4月，《中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司關於合作建設國際月球科研站的聯合聲明》發布，聲明展示了中俄兩國在月球及深空領域合作的信心和決心。