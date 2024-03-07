西藏主席嚴金海:中央去年供藏2500億

嚴金海表示，中共十八大以來，中央財政補助西藏累計達到1.7萬億以上，佔西藏財力的90.3%。「西藏每花一塊錢，有9毛錢（9角）是中央給的」。

過去一年中，西藏交通設施建設在全面進行。嚴金海稱，川藏鐵路從四川雅安到林芝段全線開工，拉薩到林芝段已經通車，復興號動車已經開進了西藏，開到了拉薩。

同時，國道318提升改造、國道219改建等重點工程正在有序推進。目前全區公路里程已經突破12萬公里，其中高速公路達到1105公里。普蘭機場、貢嘎機場第二跑道和新航站樓也於去年年底漸成規模。民航航線已達169條，通航城市增加到74個。

當地也在積極發展旅遊經濟，自治區專門出台了促進消費的24條政策，安排一億專項資金創新發展假日經濟，夜間經濟等一些新的業態，打造西藏味道美食街等一些消費新場景。

無暴力案件 民眾安全感滿意度高

社會生活方面，國家通用語言文字在西藏得到了全面推廣普及。去年也沒有發生重大的政治性、群體性暴力恐怖案件，民眾安全感滿意度始終保持在99%以上。

明報記者 王佩凡

（2024全國兩會）