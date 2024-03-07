金門案破局 泉州市長：對台極其憤慨 平潭縣長稱繼續以情促融 打造台胞台企登陸的第一家園

明報記者 劉曉宇

昨日下午的福建團會議現場座無虛席，福建省委書記周祖翼表示，共有國內外73家媒體的105名記者到場。由於此前陸方派出泉州的紅十字會前往金門協商，所以泉州市長蔡戰勝會後隨即被傳媒追上團團包圍。

當台灣記者提到「台灣政府說協商失敗，是陸方『提出了一些不合理的要求』」時，蔡戰勝停下腳步面對鏡頭，一字一句、神態嚴肅地說：「我們一直秉持『兩岸一家親』的理念，在沿海多地設置多個設施，服務於海峽兩岸的漁民方便，特別是在沿海多地設置方便台灣漁民的避風、供給、應急等設施，反觀台灣當局以各種理由對大陸漁船進行暴力（行為），無視大陸漁民的生命財產安全，我們對此行徑表示極其憤慨。」語畢，他徑直走向電梯，未再回應其他提問。

陸台就覆艇案協商15次仍告破局，雖然大陸政府就金門事件表態強硬，惟本屆兩會上，在觸及兩岸交流發展話題時，相關代表委員發言仍持柔性態度，顯示對台繼續堅持中央「以情促融」的總體方略。

昨日福建團組開放活動的記者提問環節，對台融合話題由平潭縣長、平潭綜合實驗區管委會主任黃建波回答。他表示，平潭作為中國大陸距離台灣本島最近的一個區域，持續加大先行先試的力度，「今年來，我們始終以通促融、以惠促融、以情促融，打造台胞台企登陸的第一家園，為建設兩岸融合發展示範區打下了堅實的基礎。」

黃建波說，未來將探索構建對台全方位開放格局，包括推動平潭對台的海上客運直航、探索閩台遊艇自由行；建設兩岸共同市場先行區，優化對台小額貿易市場，「讓更多的台灣商品，包括農漁產品能夠進入大陸市場，解決台商跟台農的後顧之憂。」黃建波還表示，也歡迎港澳同胞前來投資興業，一起參與共同家園建設。

而前日政協台盟小組會的討論上，台籍福建副省長江爾雄表示，今年將以實際行動多做促進兩岸融合發展的工作，「特別是福建，作為台灣同根同源地，要注重把握以文化為紐帶，促進兩岸交流。」

台學者：陸未來或破台規範 常態捕魚

另邊廂，台灣近日將原本的「金門快艇案」改稱「中國快艇案」，台灣「國策院」昨在台北舉辦相關座談會。中央社引述淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，北京策略顯示，大陸漁民與海警船未來可能打破台灣規範，進行常態性捕魚與作業，推進兩岸融合發展與統一進程，不在升高軍事對立，但北京要突顯政治上反獨、促融與促統。

（2024全國兩會）