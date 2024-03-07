明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

採訪手記：採訪安排復常 人代少願接受外媒訪問

【明報專訊】今年全國兩會疫後復常，會期迄今，採訪活動確實恢復到往年兩會的高峰期，就如全國人大發言人婁勤儉4日宣布今後沒有總理記者會所解釋的，有不同團組開放，有各種「通道」、主題記者會、約訪等。

僅在昨天，全國人大就有寧夏、青海、陝西、天津、河北、貴州、福建、浙江、遼寧、廣西、山西、上海、山東、吉林、湖北、北京、安徽、香港、內蒙古、江西、西藏等21個代表團安排開放團組會議，加上前天的重慶團，兩天會期開放超過六成（全部35個）代表團。

前天全國政協也有27個小組會議對境外記者開放。還有一些提前通知報名、到場才知道內容的「神秘」採訪，這些通常是因為有領導人出席。

不過，復常與開放之間並沒有等號。採訪安排雖然復常，人大代表、政協委員們的表現卻是「新常態」，他們很少願意接受外媒記者訪問。當局在審核發放記者證方面，也駁回了不少資深境外記者的申請，原因未知。

亦有日本傳媒透露，其翻譯助手未能獲發採訪證件，他只好硬着頭皮進入會場採訪，半懂不懂的，唯有多採用官方稿件。他猜測這或許是當局有意為之，讓外媒的現場採訪一手內容大跌，減少不利於中國的消息流出。

另外，團組「泄洪」式開放的採訪供給，對人手有限的大多數境外媒體很不利。就像一桌極其豐盛酒席，實際上大家都吃不下，只能挑一些吃。酒席就擺一次，錯過就沒有了。

明報記者

（2024全國兩會）

相關字詞﹕明報 採訪證 記者手記 兩會

上 / 下一篇新聞