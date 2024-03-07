採訪手記：採訪安排復常 人代少願接受外媒訪問

僅在昨天，全國人大就有寧夏、青海、陝西、天津、河北、貴州、福建、浙江、遼寧、廣西、山西、上海、山東、吉林、湖北、北京、安徽、香港、內蒙古、江西、西藏等21個代表團安排開放團組會議，加上前天的重慶團，兩天會期開放超過六成（全部35個）代表團。

前天全國政協也有27個小組會議對境外記者開放。還有一些提前通知報名、到場才知道內容的「神秘」採訪，這些通常是因為有領導人出席。

不過，復常與開放之間並沒有等號。採訪安排雖然復常，人大代表、政協委員們的表現卻是「新常態」，他們很少願意接受外媒記者訪問。當局在審核發放記者證方面，也駁回了不少資深境外記者的申請，原因未知。

亦有日本傳媒透露，其翻譯助手未能獲發採訪證件，他只好硬着頭皮進入會場採訪，半懂不懂的，唯有多採用官方稿件。他猜測這或許是當局有意為之，讓外媒的現場採訪一手內容大跌，減少不利於中國的消息流出。

另外，團組「泄洪」式開放的採訪供給，對人手有限的大多數境外媒體很不利。就像一桌極其豐盛酒席，實際上大家都吃不下，只能挑一些吃。酒席就擺一次，錯過就沒有了。

明報記者

（2024全國兩會）