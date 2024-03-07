人行將強化逆周期調節保資金流動 稱仍有降準空間

人行上月亦將5年期以上貸款市場報價利率（LPR）下調0.25個百分點，為歷來最大單次降幅，潘功勝稱相關利率是個人房貸和中長期投資貸款定價基準，可以有力促進降低社會融資成本，支持投資和消費。人行將在利率上繼續推動社會綜合成本穩中有降，以維護物價穩定並推動溫和回升為貨幣政策的重要考量，同時會兼顧銀行資產負債表健康。

特別國債支持科技創新城鄉融合

內地積極財政政策今年要再適度加力，中央擬在今後數年推出超長期特別國債，今年發行1萬億元。發改委主任鄭柵潔表示，相關資金初步考慮用於重點支持科技創新、城鄉融合發展、區域協調發展、糧食能源安全、人口高品質發展等建設。除此以外，今年中央投資預算、新增地方政府專款債券規模按年增加，去年底增發的國債大部分也在今年使用，政府投資規模將較去年明顯增加，當局亦會以最大力度支持民企參與國家重大項目建設。

鄭柵潔表示，今年經濟增長約5%目標，經「積極向上、奮力一跳」是能夠實現。此前，總理李強在《政府工作報告》中明確，2024年發展主要預期目標包括國內生產總值增長5%左右，城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右。

財政部長藍佛安則指，除了延續和改進去年的稅費優惠，當局今年將針對性推出結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展，更好服務現代化產業體系建設。

擬推消費金品舊換新 增強經濟動力

擴大內需方面，商務部長王文濤表示有兩項工作重點，除擴大服務消費，亦包括推動汽車、家電、家裝廚衛等消費金品以舊換新，他指相關產品市場規模大，相當部分產品使用年限較長，有較多潛在更新需求，例如年齡15年以上汽車有逾700萬輛、每年平均有2.7億部家電超過安全使用年限，以舊換新將有助增強經濟動力。

明報記者

（2024全國兩會）