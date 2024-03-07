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海軍稱第四航母無技術瓶頸 採核動力否「很快公布」

【明報專訊】繼福建號後，中國第四艘航母在建的進度受關注。解放軍海軍政委袁華智在北京出席全國兩會期間，針對官方遲遲未公布建造詳情表示，中國在建的航母沒有技術瓶頸。至於第四艘航母是否採用核動力，他表示「很快會公布」。

自2012年中國第一艘航母「遼寧艦」服役，至今中國已有3艘航母，包括2019年末下水的山東艦、2022年5月福建艦，均採用常規動力。對於中國第四艘航母何時面世，有外界猜測或因技術遇到瓶頸而遲遲未能公布。

未證實新航母會否命名「廣東」

據《香港商報》報道，袁華智在受訪時回應表示，航母建造沒有瓶頸，目前正在有序建造中。對於是否會採用核動力，袁華智信心滿滿地說，很快就會告訴大家。

未來第四艘航母面世，將繼續增強中國海上實力，或可挑戰美國航母戰鬥力。對此，袁華智強調，中國建航母不是為了跟美國比，而是為了保護國家的主權和領土完整，保護國家的權益，「我們跟美國沒有關係，不是為了他們而建，我們的航母是為了防禦防衛。」未來也將去到更遠的地方。

另外，對於第四艘航母是否以「廣東」命名，袁華智未證實，僅稱軍艦命名有一定的程序。中國軍網報道，解放軍海軍艦艇（包括航艦）命名有嚴格規定。根據海軍頒布的「海軍艦艇命名條例」，航艦的名稱和舷號由中共中央軍事委員會授予。航艦、戰艦、巡洋艦、兩棲攻擊艦以行政省（區）或直轄市命名。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕核動力航母 航母 海軍 兩會

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