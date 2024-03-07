北京方艙變保障房 總理報告稱「平急兩用」 遇疫情或徵用 位置偏僻出租遇冷

明報記者 沈燕媚

住房保障近年一直是國家政策重點，國務院總理李強5日在《政府工作報告》中提到，去年加強城鎮老舊小區改造和保障性住房供給，惠及上千萬家庭；今年要加大保障性住房建設和供給，滿足居民需求。

各地政府都在千方百計完成每年的保障性住房供給指標，其中「平急兩用」是近年保障性住房來源的新思路。位於北京朝陽區金盞的七彩家園，2022年疫情期間是方艙，收納超過3.8萬名隔離者。去年9月，方艙被改造為保障性租賃住房，對外出租，主要面向速遞員、的士司機、新就業人士等群體。

離地鐵站20分鐘車程 缺民生、娛樂設施

七彩家園位於北京五環外，距離最近的草房地鐵站20分鐘車程。記者所見，周邊缺乏民生、娛樂等相關設施，人迹罕至，看起來相當荒涼。由於靠近機場，時聞飛機轟鳴。園開設有來往地鐵站的接駁車，但只限早晚兩班。

單人房18平方米 月租1200人民幣

租務人員李先生引領記者參觀單人間（開放式）樣板房，面積約18平方米，設有獨立廁所，安裝了空調、電視，還有沙發和牀等家具，但可聽到戶外行人走路「咚咚」響。李先生承認房子確實有隔音問題，強調好處是租金低廉，單人間1200元（人民幣，下同），雙人間1400元，「一般兩個騎手睡一張上下鋪，每人分攤只需700元租金」。

園區內共有9個樓群，多是3層的板房，外牆髹上紅、橙、黃、綠等顏色，共供4910個單位。小區內設簡單超市、健身房和飯堂，但看起來十分冷清，樓棟群間不見住客。工作人員解釋，園區有3個樓群已租，因住客多是開滴滴、送外賣的騎手，他們白天不在園區內。

食堂保證餐飲 隔音欠佳無暖氣

在通州經營隔牆訂製業務的傅先生，想為公司幾個剛畢業的員工找住所。當天他正考慮是否要簽約，「最主要是便宜，還有食堂保證餐飲，正好租來給員工們在通州監工時暫住」。他稱疫情過了那麼久，不擔心房子以前是方艙，但認同不太好住，「一個是隔板的隔音不好，也沒有暖氣（系統），但監工只需要每個月住五六天，可能也還可以」。

值得注意的是，七彩家園還是北京「平急兩用」城市基礎設施的試點。作為重要應急保障設施，「平時」可用作旅遊、康養、休閒等，「急時」可轉換為隔離場所，滿足應急隔離、臨時安置等需。去年4月中央政治局會議曾提出「平急兩用」，今年政府工作報告在「新型城鎮化」一節中，也提到要「推進平急兩用公共基礎設施建設」。

七彩家園改造為保障房前，2023年7月就曾入住1000多名受水災影響的民眾。租務李先生表示，租戶在簽約會有條款列明當存在「不可抗力因素」，會緊急徵用房間，租戶無條件配合騰退，「像是爆發疫情等狀況」，但他認為無需擔心，「疫情基本不可能（再有）了，這個不用怕」。

歐陽偉昉、 劉曉宇、王佩凡、馮樂琳、沈燕媚 - 明報記者 北京直擊

（2024全國兩會）

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