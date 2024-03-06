明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

重慶書記袁家軍：去年風險研判及時 沒出現金融危機

【明報專訊】中共中央政治局委員、重慶市委書記袁家軍昨在全國人大重慶代表團會議上提到，中國去年有效防範化解各類風險，包括金融風險、地方債務風險，沒有發生爆雷，「量還是很大，但由於風險研判及時、政策處置有效，沒有出現金融危機」。

首代表團向外媒開放 全場爆滿

重慶是第一個向外媒開放團組活動的代表團，這也是2019年以來，兩會首次恢復開放團組活動。多家央媒和美聯社、彭博社等合共112個境內外媒體出席，全場位置坐滿。

對於重慶的今年工作，袁家軍表示，去年重慶地區生產總值（GDP）增速達6%，高於全國增速，經濟總量突破3萬億元人民幣，今年目標設在6%左右的增速，同樣高於全國目標，「跳一跳，夠得着」。在建設「平安重慶」方面，持續打好地方隱形債務和國企債務風險化解的攻堅戰，應對房地產要做好「保交樓」收官戰。

袁家軍是航天背景出身，曾擔任神州二號至五號飛船系統總指揮。昨在現場提問環節，有外媒記者問到，設計宇宙飛船和管理重慶哪個更有挑戰性？「This is a personal question」（這是一個私人問題），袁家軍先是笑着用英文回答，隨後指設計飛船是封閉巨系統，晚上累了，把設計圖紙鎖到抽屜，第二天也不會變；但社會管理工作是開放複雜巨系統，跟人打交道，「今天你說好了，明天它變了，變了你怎麼變？」他稱二者最重要是要構建一個重大風險管控體系和有效的機制，都是挑戰。

明報記者 沈燕媚

（2024全國兩會）

相關字詞﹕明報 重慶 袁家軍 兩會

上 / 下一篇新聞