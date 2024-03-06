軍費增幅再超GDP增長 近5年最高

專家：增長克制 比不上美日

財政部預算報告草案中還提到，全面推進國防和軍隊現代化建設，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。研究完善優撫對象撫恤和生活補助標準動態調整機制，支援做好退役軍人安置、就業等工作。報告表示，2023年編列的國防支出全數執行完畢。

《環球時報》引述軍事專家張軍社表示，在國際安全形勢嚴峻和國家經濟發展持續穩定的前提下，中國國防費預算連續9年增長沒有達到兩位數（見表），不像美國、日本那樣不斷刷新軍費增長記錄，表明中國國防費的增長是克制的，也說明中國無意與其他國家開展軍備競爭，表明中國奉行防禦性的國防政策和積極防禦的軍事戰略。

專家：「台獨」猖獗 須有強大軍隊

另一名匿名軍事專家表示，中國多年來國防費所佔GDP的比例都維持在1.5%以內，甚至低於世界平均水平（2.5%）的40%，目前中國國防費與應對安全威脅的需求還顯不足，與主要戰略對手相比差距很大，應當有不斷增長的必要和空間。他認為，國際安全形勢嚴峻複雜，中國是陸地邊界和海洋權益問題最複雜的國家之一，而「台獨」分裂勢力活動猖獗，軍事鬥爭任務艱巨繁重，必須有強大軍隊。

總理李強昨日在工作報告中對台工作部分指出，要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進統一大業。

台灣外交部發言人劉永健對此表示，李強說法是老調重彈，強調中華人民共和國也未曾有一天統治過台灣。他指任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海現狀及國際公認客觀事實。

（2024全國兩會）