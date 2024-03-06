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發展「新質生產力」成政府今年首要任務

【明報專訊】國務院總理李強昨在《政府工作報告》介紹2024年政府10項工作任務，首先提出要「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」，提及人工智能、大數據、新能源汽車、中國製造等關鍵字。新質生產力、「人工智能+」首次被寫入《政府工作報告》。

鞏固電動車優勢 發展新興產業

報告要求推動產業鏈供應鏈優化升級，加快發展現代生產性服務業，促進中小企業專精特新發展，打造更多有國際影響力的 「中國製造」品牌。報告提出要鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，發展氫能、新材料、創新藥、生物製造、商業航天、低空經濟等新興產業，開闢量子技術、生命科學等未來產業。

大數據、人工智能這些近年的熱點話題也出現在報告中。報告指出要積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展 「人工智能＋」行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。健全數據基礎制度，大力推動數據開發開放和流通使用。適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系。

力推「人工智能+」 數字設施超前建

去年9月，國家主席習近平在黑龍江考察調研期間，首次提到「新質生產力」，之後在不同場合多次強調。昨日，國務院國有資產監督管理委員會主任張玉卓在首場「部長通道」上表示，營造發展新質生產力的生態，中央企業要開放，摒棄「賺快錢」等落後理念。他表示，發展新質生產力，最終要靠人才。

（2024全國兩會）

相關字詞﹕人工智能 新質生產力 政府工作報告 習近平 兩會

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