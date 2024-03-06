積極擴大有效投資 拆藩籬鼓勵民間資本參與

培育智能家居國貨「潮品」等新消費增長點

在「促進消費穩定增長」部分，《政府工作報告》表示，從增加收入、優化供給、減少限制措施等方面綜合施策，激發消費潛能；培育壯大新型消費，實施數字消費、綠色消費、健康消費促進政策，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點；穩定和擴大傳統消費，鼓勵和推動消費品以舊換新，提振智能網聯新能源汽車、電子產品等大宗消費。

今年中央預算內投資擬7000億元

關於「積極擴大有效投資」，李強表示要發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板，推進防洪排澇抗災基礎設施建設，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，加快實施「十四五」規劃重大工程項目。今年中央預算內投資擬安排7000億元人民幣。

李強表示，將激發各類經營主體活力；國有企業、民營企業、外資企業都是現代化建設的重要力量，要弘揚優秀企業家精神，積極支持企業家專注創新發展、敢幹敢闖敢投、踏踏實實把企業辦好。

（2024全國兩會）