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GDP目標增5% 超長國債發萬億 李強：實現不易 需政策聚焦發力

【明報專訊】全國人大會議昨日開幕，國務院總理李強在《政府工作報告》中公布，將今年經濟增長目標定為約5%，並預告今後數年擬發行超長期特別國債，今年先發行1萬億元（人民幣，下同）。李強表示，今年預期目標實現並非易事，需要政策聚焦發力，要求各地區部門多推出有利穩預期、穩增長、穩就業政策，謹慎出台收縮、抑制措施。內地GDP去年增長5.2%，分析認為今年基數提高後，仍提出相若的增長目標，顯示內地將有更積極的政策取向。

今年其他經濟目標，包括城鎮新增就業1200萬人以上、城鎮調查失業率約5.5%、通脹率約3%、居民收入增長和經濟增長同步、國際收支保持基本平衡。李強表示，增長目標已綜合考慮國內外形勢和各方因素、經濟潛力和支撐條件，體現積極進取、奮發有為的要求。

指經濟回升基礎不穩固 有利條件強於不利

對於經濟現况描述，李強稱世界經濟成長動能不足，外部環境不確定性上升，中國經濟持續回升向好基礎尚不穩固，有效需求不足、部分產業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍較多，部分中小企業經營困難，就業總量壓力和結構性矛盾並存，一些地方基層財力比較緊張等。不過內地發展有利條件強於不利因素，新產業、新模式、新動能加快壯大，經濟回升和長期向好基本趨勢沒有改變。

赤字增至4萬億 發特別國債實施重大戰略建設

李強並公布今年政府赤字佔GDP約3%，赤字規模較去年增1800億元，至4.06萬億元。地方政府專項債券額度擬為3.9萬億元，按年增加1000億元，另擬在今後連續數年發行超長期特別國債，用於實施國家重大戰略和重點領域安全能力建設。

匯豐報告指出，計及1萬億元特別國債，今年內地政府整體赤字率與去年3.8%相若，全年中央和地方政府用於基建金額將達5.6萬億元，除了為大型基建提供資金，亦顯示中央承擔更多基建開支，平衡中央與地方政府的債務結構。新加坡銀行首席經濟師莫曼蘇表示，雖然沒有大規模刺激經濟計劃，不過中央罕有推出1萬億元超長期國債，顯示當局今年加強財政支持，有助支持脆弱的市場情緒。

貨幣政策方面，李強表示穩健貨幣政策要靈活適度、精準有效，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟成長及物價水準預期目標相匹配。本港立法會金融界議員陳振英稱，今年內地貨幣政策以「穩」為基調，與去年整體政策分別不大。內地維持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定的立場，他認為及後人行減息，要視乎美國減息步伐再決定。

分析：政府帶頭刺激投資積極信號

匯豐認為，今年經濟增長目標符合預期，去年內地經濟開始自疫後恢復，維持5%是進取的目標。ING銀行大中華區首席經濟師宋林亦稱目標符合預期，因目標一旦降低會進一步削弱信心，而內地今年重申擴大內需為政策主題，集中支持新型消費，料政策會針對汽車和家電，並促進餐飲、文旅等服務業復蘇；不過房地產市場或繼續拖累增長，今年達到目標的難度更高。

宋林認為，今年GDP達標需要政府進一步刺激投資，預期政府投資今年會在推動經濟增長上發揮更重要角色，兩會提及的特別國債發行目標，為政府帶頭刺激投資發出積極信號。他稱市場情緒反彈，是經濟持續復蘇的主要催化劑，雖然工作報告帶來不少積極信號，恢復信心仍需一段時間，而隨後數周以至數月出台的政策，很大程度會確定內地經濟會否於今年內見底。

明報記者 歐陽偉昉、劉曉宇、王佩凡、馮樂琳、沈燕媚 北京直擊

（2024全國兩會）

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