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金門翻艇報告遭改名 未提「撞船」惹議

【明報專訊】大陸快艇金門翻覆事件未平，台立法院內政委員會昨邀請海洋委員會主委管碧玲、陸委會主官邱太三就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」作報告。立法院會議前，台海巡署將送交立法院報告名稱，自行改為「取締大陸籍快艇事故案」，內文也未提「碰撞」等詞，遭在野黨立委質疑管碧玲施壓海巡署。

藍營先譴責管碧玲擅自刪除報告名的「撞船」字句，並指連陸委會報告也無題目，要求管碧玲及邱太三道歉。管碧玲則辯稱，「撞船」是大陸最想要用的名稱。

中央社報道，各界關切大陸快艇翻覆案，內政委員會召委高金素梅首先確認專報名稱如舊後，隨後進行程序發言順序登記，現場混亂。至開會逾20分鐘後，經高金素梅要求恢復秩序後才繼續進行。

國民黨立委徐欣瑩指出，程序發言是要譴責管碧玲擅改專報名稱，就連陸委會報告也無題目，要求管碧玲及邱太三道歉，並指民進黨執政官員藐視立法院召委，更在facebook放話，不尊重民意代表，譴責並要求道歉，以及退回報告。

高金素梅最後決議表示，稍早已宣讀專報名稱定案，管碧玲或海巡署長周美伍都有向她私訊表達「失禮」，但為維護議會尊嚴及行政權不能侵犯立法權，希望大家遵守，並稱專報希望還原真相，讓兩岸情况不如此嚴峻，對台人有所交代。

被質疑施壓 海委會稱責在海巡

管碧玲會後接受媒體訪問表示，程序上失禮的部分，當然有向高金素梅報告，對外也做同樣報告「尚祈諒察」，高金素梅也已接受。至於被在野黨質疑要求海巡署對改名負責，管碧玲表示，名字經海巡署修改，但她絕非卸責予海巡署，因她所言屬實。

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