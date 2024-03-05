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採訪手記：疫後兩會全放開 貼身「扑咪」再現

【明報專訊】昨日北京的大風和低温，也未抵擋住記者的熱情。今次是疫情後首次完全放開的兩會，昨上午人大預備會議前，許多記者就已在會場前蹲守，只等代表出現，便蜂擁而上，奔向各自目標。

記者冒着寒風在場外穿梭，一名人大代表被攔下，立刻就會被一群記者包圍，大家爭先恐後提問，代表也親切回答問題。到下午政協會議開幕，輪到委員「應戰」。

據記者觀察，在大會堂「撈人」採訪，大多是港媒行家的必修功課。每場活動開始前和結束後，港媒總會在會場提前「埋伏」，找準港區代表、委員訪問。內地媒體如今就顯得較「温和」，更注重社交。大家圍過去很多是詢問能否合照、留聯絡方式，在現場就開始訪問的不算多。至於台媒數量，保持近年情况，即大不如前。

內媒更重社交 多索合照聯絡方式

隨着政協開幕，兩會正式拉開帷幕，到場記者人數暴增，連會場外盛放電子設備的儲物櫃都被「搶佔一空」。大會堂剛開始放人進入，新聞廳的位置就被佔滿，連站席都沒搶到的記者只能去北大廳看「現場直播」。北大廳準備了茶點，被北京的大風冰凍天氣凍到手震的記者也算有短暫休息。

記者會上宣布本屆人大不再舉行總理記者會後，記者席掀起不小波瀾。很多人細聲討論，還有很多人交會震驚的眼神，至記者會結束，原本安靜的記者席，討論聲未曾停止。

明報記者 王佩凡

（2024全國兩會）

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