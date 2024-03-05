人大：續護南海主權 願與鄰國協商

【明報專訊】十四屆全國人大二次會議新聞發布會昨在人民大會堂新聞發布廳舉行，大會發言人婁勤儉回答中外記者關於中美關係、南海問題等13個提問。就周邊外交和南海問題，婁表示，中國始終將周邊置於外交的首要位置。
對於南海問題，婁勤儉強調，中方將繼續堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時願與有關國家通過對話協商妥善處理有關問題，共同維護南海地區和平安寧。
婁表示，中國反對陣營對抗和小圈子，中國與周邊國家合作屬開放、包容，而非排他。全國人大近年來發揮自身優勢，積極與周邊國家立法機構展開多層次、多渠道、寬領域的交流合作，為中國與周邊國家命運共同體建設鞏固民意基礎、提供法律保障。
外界關注美國大選年對中美關係的影響，婁對此表示，美國大選是美國內政，中方對此不持立場。「不論誰當選，我們都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝着穩定健康、可持續的方向發展。」
盼下任美總統推動關係向穩
就軍費開支，婁勤儉表示，按國防法、預算法等法律法規要求，國防支出預算是國家整體預算一部分，國防支出預算每年都納入政府預算草案，由全國人大審查批准，依法管理使用。根據大會議程，本次大會也將審查政府預算草案報告，之後公布。婁強調：「與美國等軍事大國相比，中國的國防支出無論是佔國內生產總值的比重、佔國家財政支出的比重，還是國民人均國防費、軍人人均國防費等，一直都是比較低的。」
（2024全國兩會）
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